'शिंदे-फडणवीस पागल समजता का? तुम्हाला राजकारणातून संपवू'- मनोज जरांगेंचा आरक्षणावरून इशारा
मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून आंतरवाली सराटीत पुन्हा आंदोलनाची घोषणा केलीय. कुणबी नोंदीनुसार प्रमाणपत्रे देणं, प्रमाणपत्रांच्या रद्दीकरणाचं आदेश मागे घेणं याबाबत सरकारला इशारा दिला.
Published : August 16, 2026 at 5:39 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : ''मराठा समाजाचं नुकसान करत असाल तर तुम्हांला राजकाणातून संपवू'', असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलाय. ''29 तारखेला आंदोलनाची अंतिम लढाई लढायचीय. त्यामुळे ज्यांना नोकरीमध्ये निवड पत्र मिळालं, मात्र नियुक्तीपत्र नाही, अशा सर्वांनी आंतरवाली येथे आपला अर्ज घेऊन यायचंय. त्याचबरोबर जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कुठल्या तहसीलदाराकडे अर्ज केलाय, त्याबाबतही माहिती घेऊन यायचंय. जर आता आला नाहीत, तर मला दोष देऊ नका'', असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिलाय.
''जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्र दिलं जात नाही''-''ठरवल्याप्रमाणं आज मराठा अभ्यासक यांना बोलावलं होतं. त्यामुळे आज तात्पुरती सुट्टी घेत असलो तरी परत येईन. पुढील मराठवाडा दौऱ्याबाबत तयारी सुरू आहे. पण तब्येत बरी राहिली तर दौरा होईल. सरकारनं मराठा समाजाचा अवमान करायचं ठरवलंय. खास करून बावनकुळे आणि शिरसाट यांनी. ज्यांना पक्षाची बाजू घ्यायची असेल त्यांनी आंतरवाली सराटीत येऊ नका'', असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. पुढे ते म्हणाले, ''आपल्या पक्षाला चांगलं म्हणणारे येऊ नयेत. विसंगी करण्यासाठी येऊ नको, अन्यथा सोडलं जाणार नाही. मी कुणाला इथे चाल खेळू देणार नाही. इकडे येऊ तिकडचे नेते खुश करण्यासाठी चाल करणार असाल तर मराठे सोडणार नाहीत. काही अभ्यासक दोन्ही ठिकाणी हात ठेवत असतात. 58 लाख नोंदीचं प्रमाणपत्र जाणीवपूर्वक दिलं जात नाही. यांनी सर्वच लोकांवर अन्याय केले. सर्व खदखद आहे. बावनकुळे आणि शिरसाट यांनी मराठा समाज उद्धवस्त करण्याचं ठरवलंय. त्यांना 28 तारखेपर्यंत वेळ दिलाय.''
''अडचण असणाऱ्यांनी आंतरवाली येथे यावे''- जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाला आवाहन केलंय. ते म्हणाले, ''हैदराबाद गॅझेटनुसार सर्वांना प्रमाणपत्र घ्यायचंय. ज्यांची निवड झाली त्यांनी आपला अर्ज घेऊन यावं. तुम्ही येऊ शकत नसाल तर मुलाला पाठवून द्यावं. नियुक्ती घेतल्याशिवाय जायचं नाही. नंतर आलं नाही तर माझ्या नावानं ओरडू नका. नियुक्ती होईपर्यंत घरी जायचं नाही. ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी अर्ज केलाय, त्यांनी कुणाकडे अर्ज केलाय, कुणाच्या अधिकाऱ्याकडे अर्ज आहे, माहिती घेऊन आंतरवाली येथं यायचंय. जोपर्यंत प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत आंतरवाली सोडायचं नाही. ज्यांनी हैदराबाद गॅझेटनुसार अर्ज केलाय आणि अधिकारी प्रमाणपत्र देत नाही, त्यांनीदेखील आपली माहिती घेऊन आंतरवालीत यायचंय. कुणीही मागे राहायचं नाही. अण्णासाहेब महामंडळ अंतर्गत ज्यांचे अर्ज बाकी आहे, किंवा परतावा येत नाही यांनीदेखील संपूर्ण माहिती घेऊन अर्ज घ्यायचे आहेत. सारथीच्या जेवढ्या योजना आहे, त्यांनादेखील जर अडचणी असतील त्यांनीदेखील यायचंय.''
''...तर तुमचं राजकारण संपवू''- ''जे लोक तिथं येतील त्यांनी शांतपणे आपलंही नाव मांडायचं आहे. विनाकारण मीडियामध्ये जाऊन बोलायचं नाही. तिकडे शहाणपण चालणार नाही. काहीजण बैठक उजळण्यासाठी देखील येत असतात'', अशी टीका जरांगे पाटलांनी केलीय. ''ओबीसींना काय सुरू आहे. मराठ्यांना काय नाही. सर्व सुरू करून घायचंय. आपण उन्हात आंदोलन केलं. सरकारनं ओबीसी जीआर काढला, पण अजून अंमलबजावणी नाही. शिंदे-फडणवीस पागल समजता का? तुम्हाला राजकारणातून संपवू'', असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. ते पुढे म्हणाले, ''ज्यावेळी तुम्ही दिलं म्हटलं, तेव्हा आम्ही दिलं म्हटलं. प्रताप सरनाईक आणि उदय सामंत यांनी बलिदान गेलेल्या कुटुंबासाठी जीआर काढला. बाकीचे काढले का? तुम्ही मला आंदोलन सुरू झाल्यावर 6 महिन्यात गुन्हे मागे घेणार म्हणाले, घेतले का? आता पुन्हा भानगडी करू नका. वेळप्रसंगी डाव फिरवू शकतो. गरज पडल्यास आंदोलन मुंबईतदेखील होऊ शकते.''
''अभ्यासक सारखे बदलत राहतात''- ''काही अभ्यासक यांनी नीट वागायचं असल्यास इकडे यायचं, नाहीतर येऊ नका, विष कालवण्यासाठी येऊ नका. मी तुम्हाला ओळखतच नाही, आता कळलं की हे अभ्यासक आहेत. त्यांनी सरकारचं ऐकून ज्ञान पाजळायचं नाही. अभ्यासकांना मीडियासमोर विचारतो. सोडू का म्हणू, हेच म्हणतात लय छान आहे, असा जीआर परत होणारा नाही. यंदाही विचारलं होतं, म्हणाले लय भारी आहे, काहीच चिंता नाही. मुंबईतदेखील आंदोलन केलं. सोडल्यावर सहा दिवसांनी अभ्यासक भेटायला आले, म्हणाले जीआर दुरुस्ती करावी लागेल. एक सनदी अधिकारी घेऊन आले, म्हणाले असा जीआर होणारच नाही. आता तेच म्हणतात, असं झालं तसं झालं. अभ्यासक घरी झोपून राहतात. मग त्याच्या येण्यापर्यंत थांबायचं का? अभ्यासक बदलत असतात, मी काय करू?'', अशी खंत जरांगे यांनी व्यक्त केली.
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