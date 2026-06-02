'58 लाख नोंदींचे तातडीनं आदेश काढा'; मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीपूर्वी मनोज जरांगे पाटलांची महत्त्वाची मागणी
मनोज जरांगे यांनी 58 लाख मराठा नोंदींचे तातडीनं आदेश काढण्याची मागणी केली. तरुणांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचा आरोप करत बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याची मागणीही केली
Published : June 2, 2026 at 5:15 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी उपसमितीच्या बैठकीत तातडीनं आदेश काढा अशी अपेक्षा आम्हाला असल्याचं मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. ज्या काही सूचना आहेत त्या पूर्णपणे काढतील अपेक्षा आहे, 58 लाख नोंदीचे आदेश काढावे, अधिकारी हलगर्जीपणा केल्यास कारवाईबाबत सूचना कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली. आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या कुटुंबियातील सदस्यांना नोकरी देण्याचे आदेश काढले. मात्र, त्यामध्ये अनुकंपा हा शब्द नको होता. तरी त्याचा काही फरक पडणार नसेल तर हरकत नसल्याचं जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. अजूनही मराठा युवकांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. नेकनूर ग्रामपंचायत कुणीतरी जाळली, 10 मुलाचे नाव टाकले, 51 लाखांचं नुकसान टाकलं पूर्ण ग्रामपंचायत देखील किंमत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
मागण्या पूर्ण होतील अशी अपेक्षा : "मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागं घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, हे चांगलं आहे. त्यात खोटे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात दाखल झाले होते. आम्ही मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड साहेबांना त्याबाबत माहिती दिली. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना माहिती दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस विभागाच्या संपर्कात राहून आढावा घेतला. सर्व प्रकरण मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अधिकाऱ्यांमुळं रोष नको अशी भूमिका त्यांनी घेतली. अडचण अशी आहे की काही मुलं कुठं तर कोणी दुसरीकडं आहेत. धिंगाणा घालणारे वेगळेच आहेत. मात्र, दुसऱ्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारकडं आम्ही केलेल्या मागण्यांवर आदेश निघतील अशी अपेक्षा आहे. काल मराठा आरक्षणासाठी प्राणाची आहुती देणाऱया मराठा बांधवांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्याचे आदेश काढले. त्याच्यासाठी त्यांचे आभार मानतो. मात्र, नोंदी घेताना हैदराबाद गॅझेट सूचना आजच निघाले पाहिजे होत्या. आम्ही केलेल्या मागण्या पूर्ण होणार अशी अपेक्षा आहे. मात्र तसं नाही झालं, तर अवघड आहे. मग असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला. एकीकडं आदेश काढतील, आता अंगावर घेणार नाही. सरकार म्हणत आहे की मराठा समाजावर अन्याय करायचे नाही. एकही मागणी राहणार नाही, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे," असं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.
निवडणुकांशी संबंध नाही : विधानपरिषद निवडणुका होत आहेत. आपली त्यात काही भूमिका असणार बाबा? मोठ्या लोकांची निवडणूक आहे. त्यात आपलं काही काम नसल्याची टोलेबाजी जरांगे पाटील यांनी केली. "विधान परिषद निवडणुकीवरून नाराजी नाट्य युतीमध्ये पाहायला मिळत आहे. शिवसेना आणि भाजपामध्ये वाद असल्याचं चित्र आहे. त्यातून दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यावर या विषयांशी माझा काही संबंध नाही. आमचा आरक्षण विषय आहे. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट अहवाल आपण घेतलं आहे. याबाबत त्यांनी काय केलं हे बघावं लागणार आहे. त्याचा राज्यातील मराठा बांधवांवर परिणाम होणार आहे. एकीकडं जीआर काढला, दुसरीकडं प्रमाणपत्र देत नाहीत ही कोणती यंत्रणा आहे?," असा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला.
भुजबळ यांना शहाणपण आले : प्रत्येक वेळी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर ओबीसी नेते छगन भुजबळ आपल पडखर मत मांडतात, मात्र यावेळी त्यांनी आपली भूमिक मांडली नाही. त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी टीका करत या वयात ते शहाणे झाले असेल तर बरं आहे. या वयात त्यांनी पाप घेऊन मरावे योग्य नाही, या वयात मूळव्याध होत असतो अशी टीका त्यांनी केली. तर शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळाला पाहिजे. कांदे लावले तर भाव देत नाही, कापूस सोयाबीन भाव देत नाही, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सक्षम पणे उभं रहायला पाहिजे. शेतमालाला भाव हवं असेल तर एकजूट उभं राहिलं पाहिजे," असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केलं.
