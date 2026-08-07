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मनोज जरांगेंचा पश्चिम महाराष्ट्रात दोन दिवस दौरा, आंतरवालीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यात भव्य मेळावे

आंतरवाली सराटीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे-पाटील दोन दिवस पश्चिम महाराष्ट्राचा झंझावाती दौरा करणार आहेत.

Manoj Jarange Patil Western Maharashtra visit
मनोज जरांगे पाटील (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 10:29 PM IST

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सातारा - मराठा आरक्षण संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून आंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ते पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येत आहेत. ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी साताऱ्यातील कराड दक्षिण आणि उत्तर विधानसभा मतदार संघात त्यांचे भव्य मेळावे आयोजित करण्यात आले आहेत. या निमित्ताने पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा बांधव जोरदार शक्तिप्रदर्शन करणार आहेत.

मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी मागील वर्षी मनोज जरांगे पाटील यांनी मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस मुंबईतील आझाद मैदानावर धडक दिली होती. हजारो समर्थकांसह आमरण उपोषणाला केले होते. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत आणि शिंदेंच्या समितीला मुदतवाढ मिळावी, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. मराठा समाजाच्या नाराजीची लाट अंगावर घेऊ नका. आम्हाला फक्त आरक्षण पाहिजे. आता तुम्ही गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही. उपोषण करून मरण पत्करेन, असा गर्भित इशारा त्यांनी दिला होता.

राज्यातील मराठा बांधवांनी मुंबई जॅम करून मंत्रिमंडळाच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. त्यानंतर सरकारच्या शिष्टमंडळाला आझाद मैदानावर येऊन मागण्या मान्य केल्याचे लेखी पत्र द्यायला लागले होते. आंदोलनानंतर गेल्या वर्षभरात कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना दाखले मिळविताना आलेल्या अडचणी, दिलेले दाखले रद्द करण्यात आल्याने मराठा समाजात संतापाचे वातावरण आहे. सरकारच्या या धोरणाविरोधात आणि सातारा, औंध, कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील आक्रमक झाले आहेत. २९ ऑगस्टपासून ते आंतरवाली सराटीत आंदोलन सुरू करणार आहेत.

आंतरवालीतील आंदोलनात संपूर्ण राज्यातील मराठा बांधव सहभागी होणार आहेत. त्याच्या तयारीसाठी मनोज जरांगे-पाटील दोन दिवस पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यावर येत आहेत. ११ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजता मसूर (ता. कराड) येथे आणि सायंकाळी ५ वाजता पाचवड फाटा संवाद मेळावा होणार आहे. १२ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता पाटणमध्ये आणि सायंकाळी साताऱ्यात मेळावा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा बांधवांनी जय्यत तयारी केली आहे.

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MANOJ JARANGE PATIL SATARA VISIT

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