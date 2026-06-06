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मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींसारख्या शिष्यवृत्ती व सवलती; मनोज जरांगे पाटील यांनी मानले सरकारचे आभार!

मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींसारख्या शिष्यवृत्ती व सवलती मिळणार आहेत. त्याबद्दल मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत.

Manoj Jarange Patil
फाईल फोटो - मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 10:56 AM IST

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मुंबई/जालना - मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी आर्थिक आधार मिळणार आहे.

मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा - या निर्णयानुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या आठ महत्त्वाच्या शैक्षणिक योजनांचा लाभ आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही मिळणार आहे. विशेषतः व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मानले सरकारचे आभार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या गोरगरिबांसाठी ज्या काही योजना लागू केल्या त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली. मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन पुकारलं होतं. या आंदोलनाला यश मिळताना दिसत आहे. "सरकारने ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजालाही 8 सवलती लागू केल्यात. मात्र, आता या योजना बंद होऊ देऊ नका. असंच मराठा समाजाच्या कल्याणाचं काम करा. समाज तुम्हाला डोक्यावर घेईल," असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

कोणत्या सवलती मिळणार?

इयत्ता दहावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी उत्तर-माध्यमिक शिष्यवृत्ती (पोस्ट-मॅट्रिक स्कॉलरशिप) मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्यात आली आहे. तसेच नववी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनांचाही लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल.

रोजगारक्षमतेला चालना देण्यासाठी मराठा युवकांसाठी मोटार वाहन चालक आणि वाहक प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून युवकांना कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध होऊन रोजगार आणि स्वयंरोजगाराचे नवे मार्ग खुले होण्याची अपेक्षा आहे.

शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती (फी रिइम्बर्समेंट) योजनेचाही लाभ मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क आणि अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक खर्च सरकारकडून परत दिले जाणार असल्याने कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.

महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमध्ये अनुदानित किंवा विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या महाराष्ट्रातील कायमस्वरूपी रहिवासी मराठा विद्यार्थ्यांनाही या योजनांचा लाभ मिळणार आहे.

ओबीसी विद्यार्थ्यांना ज्या सर्व मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक सवलती दिल्या जातात, त्या सर्व सवलती आता मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू राहतील. तसेच केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर संस्थास्तरावरील रिक्त जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनांचा लाभ मिळेल.

नव्या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार

विशेष बाब म्हणजे, भविष्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर होणाऱ्या कोणत्याही नव्या शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक सवलती किंवा कल्याणकारी योजना स्वतंत्र शासन निर्णयाशिवाय आपोआप मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू होतील.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक संधींचा विस्तार करण्यासह त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने सरकारचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

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मराठा विद्यार्थी शिष्यवृत्ती सवलत
MANOJ JARANGE PATIL

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