'जोपर्यंत गाव सोडून धनगर समाज मुंबईत एकत्र येत नाही तोपर्यंत.....' धनगर आरक्षणाविषयी काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?
ओबीसी समजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण मिळा,वं यासाठी दीपक बोऱ्हाडे आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांची भेट दिली.
Published : March 24, 2026 at 8:52 PM IST
मुंबई : मागील 9 दिवसांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी दीपक बोऱ्हाडे आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. त्यांना समर्थन देण्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आले होते. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर आपलं मत मांडलं. "धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन देण्यासाठी मी मुंबईमध्ये आलो आहे. मात्र, जोपर्यंत गाव सोडून धनगर समाज मुंबईत एकत्र येत नाही. आपली ताकद दाखवत नाही, तोपर्यंत समाजाला आरक्षण मिळणार नाही," अशी भावना मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदान इथं बोलताना व्यक्त केली.
देवेंद्र फडणवीस डेंजर माणूस : "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा डेंजर माणूस आहे. मात्र, आता आमचं चांगलं चाललंय असो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमच्याही मागं लागले होते. मात्र, मराठा समाज एक झाला. मुख्यमंत्री फडणवीसांना मराठा आरक्षणाचा जीआर काढावा लागला. आता त्यांनी आमचा जीआर काढला आहे. त्यामुळं त्यांचं आणि आमचं चांगलं जमलं आहे. मात्र, त्यांनी आम्हाला धोका दिला तर त्यांनाही सोडणार नाही," असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
धनगर समाजाला ताकद दाखवावी लागेल : "धनगर समाजाला आपली ताकद दाखवावी लागेल. जोपर्यंत धनगर समाज मुंबई एकत्र येत नाही, तोपर्यंत समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, अशी माझी भावना आहे. आरक्षण मिळवण्यासाठी धनगर समाजातील नेत्यांना एकत्र करणं गरजेचं आहे. समाजातील नेत्यांना एकत्र आणण्याचं काम दीपक बऱ्हाडे यांनी करायला हवं. याचबरोबर महाराष्ट्रातील सर्व धनगर नेत्यांना मी स्वतः फोन लावून एकत्र करण्याचं काम करेन. एखादं आंदोलन मार्गी लावायचं असेल तर ते शांततेत आणि शिस्तीत करायला हवं. जर कुठंही जाळपोळ झाली किंवा आंदोलनाला हिंसक वळण लागल की त्याचा फटका संपूर्ण आंदोलनाला बसतो. जर धनगर समाज मुंबईमध्ये एकत्र आला तर धनगर आरक्षणासाठी सहा कोटी मराठा समाज एकत्र येईल. तो मी आणीन," अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली.
अशी प्रवृत्ती समाजासाठी घातक : "भोंदूबाबा अशोक खरात सारखी प्रवृत्ती समाजासाठी घातक आहे. माझा आणि त्या व्यक्तीचा काहीही संबंध नाही. तरी पण आमचे फोटो एकत्र बनवले आहेत. अशोक खरातला जास्तीत जास्त शिक्षा व्हायलाच हवी," अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
