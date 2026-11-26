SIT कडे क्लिप दिली, पण 'त्या' नावावर जरांगेंचं मौन; फडणवीसांना आव्हान देत रामदास कदमांकडे वळवला मोर्चा
मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भातील कथित ऑडिओ क्लिप प्रकरणी मनोज जरांगे पाटील यांनी ती क्लिप एसआयटीकडे (SIT) सुपूर्द केली आहे.
Published : November 26, 2026 at 1:29 PM IST
जालना : मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भातील कथित ऑडिओ क्लिप प्रकरणात विशेष तपास पथकाने (SIT) मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून क्लिप ताब्यात घेतल्याची माहिती स्वतः जरांगे यांनी दिली आहे. मात्र, क्लिपचा स्रोत सांगण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. संबंधित व्यक्तीच्या जीविताला धोका असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारावी; त्यानंतरच स्रोत समोर येण्यास तयार होईल, असे जरांगे यांनी म्हटले आहे.
जरांगे म्हणाले की, SIT च्या अधिकाऱ्यांना क्लिप हवी होती, त्यामुळे त्यांनी ती माझ्याकडून घेतली आहे. आम्ही क्लिप देण्यास तयार होतो आणि ती दिलीही आहे. मात्र, क्लिप देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव उघड करता येणार नाही. प्रत्येक बातमीमागे आणि तपासामागे एक स्रोत असतो. त्या व्यक्तीच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सरकारने ठोस जबाबदारी घेतल्याशिवाय स्रोताचे नाव सांगता येणार नाही.
यावेळी त्यांनी रामदास कदम यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. माझ्या आधी दोन तास रामदास कदम यांनी ही क्लिप वाजवली होती. त्यामुळे मला आणि त्यांना क्लिप देणारी व्यक्ती एकच असण्याची शक्यता आहे. मग रामदास कदम यांना ही क्लिप कोणी दिली, याचीही चौकशी झाली पाहिजे. त्यांच्याकडूनही क्लिप घेऊन तपास केला पाहिजे. या तपासाच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा होऊ शकतो, अशी मागणी जरांगे यांनी केली.
मराठा आंदोलन मोडून काढण्याचा मोठा कट असल्याचा आरोप
या कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये मराठा समाजाचे आंदोलन कमकुवत करण्यासाठी, समाजातील लोकांना फोडण्यासाठी आणि आंदोलनाच्या विरोधात भूमिका घेण्यासाठी पैसे देण्याबाबतची भाषा असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला. हा साधा विषय नसून मराठा समाजाचे आंदोलन पूर्णपणे चिरडून टाकण्याचा मोठा डाव होता, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
मराठा समाजातील तरुणांना जरांगे यांच्या विरोधात उभे करणे, त्यांच्याकडून मोर्चे आणि आंदोलने घडवून आणणे, आंदोलनाला बदनाम करणे, तसेच काही आमदारांशी टीम जोडून दिल्याचे कथित संभाषणात म्हटल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. यामध्ये आमदार प्रवीण दरेकर आणि डावखरे यांची नावे घेतली जात असल्याचेही जरांगे म्हणाले.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. माझ्या जीवावर अनेकदा बेतले; माझ्या प्रत्येक पावलावर संकटे उभी राहिली. मराठा समाजाला उद्ध्वस्त करण्याची योजना यामागे होती, असा आरोपही त्यांनी केला.
सरकारकडून पैसे घेणाऱ्यांची नावे दीड महिन्यात उघड करणार
दरम्यान, सरकारकडून कोण-कोण पैसे घेत आहे आणि कोण आंदोलनाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे, यासंदर्भात आपल्याकडे महत्त्वाचे पुरावे येत असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला. येत्या दीड महिन्यात संबंधितांची नावे पुराव्यांसह माध्यमांसमोर मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्र्यांशी संबंधित काही माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचत असल्याचे सांगताना, आपलीही काही यंत्रणा असू शकते आणि आपली माणसे त्यांच्या संपर्कात असू शकतात, असे सूचक विधान त्यांनी केले. सरकारकडून पैसे घेतल्याशिवाय कोणीही मराठा आंदोलनाच्या विरोधात बोलू शकत नाही, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
नाव न घेता एकनाथ शिंदेंवर निशाणा
दुसऱ्या बाईटमध्ये जरांगे यांनी नाव न घेता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली. ज्या व्यक्तीला मराठा समाजाने मोठे केले, डोक्यावर घेऊन नाचवले, तीच व्यक्ती आता समाजाच्या लेकराबाळांचे नुकसान करण्यासाठी निघाली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
मंत्रिपदाचा गैरवापर करून मराठा समाजातील तरुणांवर खोट्या केसेस दाखल करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एका बाजूला मराठा आरक्षणाचा समर्थक असल्याचे दाखवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजाच्या लोकांवर कारवाई करण्यासाठी यंत्रणेचा वापर करायचा, अशी भूमिका योग्य नाही, असे जरांगे म्हणाले.
मराठा समाजाने कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नये. आरक्षणाच्या प्रश्नावर कोण आपल्यासोबत आहे आणि कोण विरोधात काम करत आहे, हे समाजाने ओळखले पाहिजे. संबंधित व्यक्तींची नावे आणि पुरावे योग्य वेळी समाजासमोर आणणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कथित ऑडिओ क्लिप, त्यातील संभाषण आणि सरकारकडून पैसे घेतल्याच्या आरोपांबाबत जरांगे यांनी गंभीर दावे केले असून, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. संबंधित नेत्यांची प्रतिक्रिया आणि SIT तपासातून काय निष्पन्न होते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.