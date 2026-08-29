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मराठा आरक्षण : ''शिंदे-फडणवीसांनी माझ्या लेकरांचा तळतळाट घेतला'', मनोज जरांगे पाटलांचा गंभीर आरोप

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर मराठा समाजाच्या मुलांचं वाटोळं केल्याचा आणि त्यांचा तळतळाट घेतल्याचा गंभीर आरोप केलाय.

Manoj Jarange Patil
मनोज जरांगे पाटलांचा शिंदे-फडणवीसांवर आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2026 at 4:04 PM IST

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जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक देणारे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. “माझ्या समाजाच्या लेकरांचं वाटोळं करून तुमची मुलं सुखी ठेवू नका आणि आम्ही ती राहूही देणार नाही,” असा इशारा जरांगे यांनी दिला.“शिंदे-फडणवीस यांनी माझ्या लेकरांचा तळतळाट घेतला,” असा गंभीर आरोप करत त्यांनी सरकारला थेट आव्हान दिलं आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन थांबणार नसल्याचंही जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.

58 लाख नोंदी सापडल्याचा दावा

मराठा-कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावर बोलताना जरांगे म्हणाले, “कधी न मिळणाऱ्या 58 लाख नोंदी सापडल्याने लाखो पोरांचं कल्याण झालं. आता राहिलेल्या नोंदींची अंमलबजावणी करायची आहे. प्रत्येक वेळी सरकारकडून आश्वासन मिळालं, मात्र आता केवळ देतो, घेतो, वेळ द्या, असं चालणार नाही. राहिलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे शेवटचं आणि निर्णायक आंदोलन आहे.”

माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat)

“आता देतो-घेतो, वेळ द्या असं चालणार नाही”

“आता काही नंतर नाही. सर्व काही इथेच, जागेवर द्या,” अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली. ते म्हणाले, ''मराठा समाजानं गाफील राहू नये, सावध राहावं, दगा-फटका होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. मी मराठ्यांच्या लेकरांसाठी जीव द्यायला तयार झालो आहे. बलिदान गेलेल्या परिवारातील सदस्याला शासकीय नोकरी द्यावी. तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही.''

मराठ्यांना आंतरवाली सराटीत येण्याचं आवाहन

''मराठा समाज बांधवांनी तातडीने आंतरवाली सराटी येथे यावं'', असं आवाहन जरांगे यांनी केलं. ''कुणबी प्रमाणपत्र न मिळालेल्या मराठा समाज बांधवांनी तसेच हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार अर्ज स्वीकारण्यात न आलेल्यांनी आंतरवालीत यावं. सारथीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या योजनांचे पैसे, तसंच पीएचडीचे थांबलेले पैसे तातडीनं द्यावेत. मराठा विद्यार्थ्यांकडून आकारलेली फीही सरकारनं तत्काळ परत करावी'', अशी मागणी त्यांनी केली.

“कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करा”

''विद्यार्थ्यांनी कायदेशीर मार्गानं आंदोलनात सहभागी व्हावं आणि कायद्याच्या बाहेर जाऊन कोणतंही आंदोलन करू नये. आंदोलनात सहभागी होताना सर्वांनी काळजी घ्यावी'', असंही त्यांनी सांगितलं.

मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा

मराठा समाजाच्या मागण्या आंतरवाली सराटीत पूर्ण झाल्या नाहीत तर मुंबईकडे जाण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला. ''पोरांनो धीर धरा, मुंबईला जाऊ. वर्षा बंगल्यावर जाऊ. मराठा आंदोलकांवर पोलिसांकडून कारवाई झाली तर त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम होतील'', असा इशाराही त्यांनी दिला.

“गावातील मराठा नेता आंतरवालीत आला नाही, तर लक्षात ठेवा”

आपल्या गावातील मराठ्याचा नेता आंतरवाली सराटी येथे आला नाही, हे लक्षात ठेवा आणि मला सांगा. पुढील निवडणुकीत अशा नेत्यांचा राजकीय हिशेब चुकता करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. “भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून गावात दबाव आणला जात असेल तर आपल्याला माहिती द्यावी'', असंही जरांगे यांनी म्हटलं.

“मराठ्यांच्या पोराला बोट लावून दाखवा”

देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही जरांगे यांनी निशाणा साधला. “फडणवीस यांनी फक्त आता मराठ्याच्या पोराला बोट लावून दाखवावं, मराठे सज्ज आहेत,” असं म्हणत त्यांनी सरकारला इशारा दिला. “फडणवीस आणि शिंदे यांनी माझ्या मराठा समाज बांधवांचं वाटोळं केलं,” असा आरोपही त्यांनी केला.

अजितदादांचं नाव...

अजित पवार यांच्या संदर्भात बोलताना जरांगे म्हणाले, “अजितदादांनी समजून घ्या. दादा गेल्यासारखे वाटत नाहीत म्हणून त्यांचं नाव तोंडातून आलं. सुमित्रा ताईंनी समजून घ्यावं. मराठ्यांनी एकजूट दाखवली तर सरकार पायावर मुंडकं घासेल. मराठा समाजानं एकजूट दाखवल्यास सरकारला मागण्या मान्य कराव्याच लागतील. मराठ्यांनो, आता आपलं कोणी नाही, फक्त जातच आपली आहे.”

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TAGGED:

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