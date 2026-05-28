ETV Bharat / state

'मराठा आरक्षणावरून फडणवीसांवर टीका करणं अयोग्य, सरकार सकारात्मक'- मंत्री विखे पाटील

29 मे रोजी जरांगे पाटलांची भेट घेऊन उपोषण स्थगित करण्याची विनंती करणार असल्याचं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.

VIKHE PATIL ON JARANGE PATIL
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 28, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर : "मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर टीका करणं योग्य नाही. समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारकडून सकारात्मक कार्यवाही सुरू आहे. 29 मेल रोजी जरांगे पाटलांची भेट घेऊन सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती देऊन त्यांना उपोषण स्थगित करण्याची विनंती करणार आहे", अशी माहिती जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

जरांगे पाटलांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट जाहीर केलं : "मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अतिशय सकारात्मक आहेत. मागील 2014 ते 2019 या काळात मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं होतं. समाजबांधवांनी प्रामाणिक भावनेनं मोर्चे काढले. समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारनं कार्यवाही केली. परंतु, मधल्या काळात दुर्दैवानं महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण टिकवता आलं नाही. पुन्हा महायुती सरकार सत्‍तेवर आल्यावर प्रयत्न सुरू झाले असून जरांगे पाटलांच्या मागणीनुसार सरकारनं हैदराबाद गॅझेटही जाहीर केलं आहे," अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

सरकारनं अनेक मागण्या मान्य केल्या : "आरक्षणाच्या संदर्भात अनेक कायदेशीर लढाया यापूर्वीही झाल्या आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आरक्षणाचा निर्णय करावा लागणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. याआधीही त्यांनीच समाजाला आरक्षण दिलं आणि आताही तेच देणार आहेत. त्यांच्यामुळंच आरक्षणाच्या मागणीवर मार्ग निघत आहे. उपोषण हा काही एकमेव मार्ग नसून जरांगे पाटलांच्या बहुतांशी मागण्या सरकारनं मान्य केल्या आहेत, तर अन्य मागण्यांवर कार्यवाही सुरू आहे," असं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका सकारात्मक : "समाजासाठी त्यांचा जो संघर्ष सुरू आहे, तो आदरयुक्तच आहे. उपसमितीचा अध्यक्ष म्हणून जी कार्यवाही केली, त्याची त्यांना वेळोवेळी कल्पना दिली आहे. त्यांनी आणखी काही मुद्दे उपस्थित केलं असून त्या विषयांवर शुक्रवारी त्यांना समक्ष भेटून चर्चा करणार आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जो आरोप केला आहे. तो केवळ गैरसमजुतीतून केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ते टिकवण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस यांनीच केलं, हे सर्वश्रुत आहे. उपसमितीचा अध्यक्ष म्हणून मी जे निर्णय घेतले. ते मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातूनच झाले आहेत. त्यांची भूमिका सकारात्मक आहे आणि यापुढंही तशीच राहिल," अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणं योग्य नाही : "मनोज जरांगे पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्यापेक्षा हे समजून घ्यावं की, सरकार म्हणून आम्ही एकत्रित कार्यवाही करत आहोत. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच महायुती सरकार काम करत आहे. फक्त मुख्यमंत्र्यांनाच केंद्रबिंदू करून त्यांच्यावर वैयक्तिक टीका करणं योग्य नाही. एका व्यक्तीवर टीका करून प्रश्न सुटणार नाही. जरांगे पाटलांनी समाजासाठी जो लढा उभारला आहे. त्याबद्दल आजही सर्वांच्या मनात आदरच आहे. परंतु, मुख्यमंत्र्यांवर अशा प्रकारे टीका करून ते आपला स्वतःचा जनाधार कमी करत आहेत. मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेल्या आरक्षणाचे सर्व श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांचेच आहे. त्यामुळे जरांगे पाटलांचे जे काही गैरसमज झाले आहेत, ते प्रत्यक्ष भेटीत दूर करणार आहे," असंही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. काळजाचा थरकाप! भीषण ट्रॅक्टर अपघातात सख्ख्या भावांसह मामाचा मृत्यू!
  2. 'आता आरपार खेटायचं!' मनोज जरांगे पाटलांचं पुन्हा उपोषणाचं शस्त्र; 30 मेपासून कडक उन्हात आंदोलनाला बसणार!
  3. साई चरणी केशर आंब्याची देणगी, शिरूरच्या करगळ बंधूंकडून 3500 किलो आंबे अर्पण, भाविकांना मिळणार आमरसाचा प्रसाद

TAGGED:

RADHAKRISHNA VIKHE PATIL
VIKHE MEET MANOJ JARANGE
विखे पाटील मनोज जरांगे
JARANGE PATIL MARATHA RESERVATION
VIKHE PATIL ON JARANGE PATIL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.