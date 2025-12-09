ETV Bharat / state

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाला एक वर्ष पूर्ण; काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?

मस्साजोगचे सरपंच दिवंगत संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh) हत्या प्रकरणाला आज एक वर्ष पूर्ण झालय. त्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी पीडित देशमुख कुटुंबीयांची भेट घेतली.

मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 9, 2025 at 7:42 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 8:34 PM IST

बीड : मस्साजोग गावचे सरपंच दिवंगत संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh) यांच्या हत्येला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पीडित देशमुख कुटुंबीयांची भेट घेतली. या एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये अनेक मोठ्या घडामोडी घडल्या. अनेक अधिकारी निलंबित करण्यात आले तर एका मंत्र्याला देखील राजीनामा द्यावा लागला. मात्र, या प्रकरणातील एक आरोपी कृष्णा आंधळे अजूनही अटक नाही. त्यामुळं या तपास यंत्रणेवर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.

आजही पीडित कुटुंबाला न्याय नाही : सरकारने संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा निकाल एका वर्षाच्या आत लावून आरोपींना फाशी देण्याचं वचन दिलं होतं. मात्र, आजही पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला नाही. या दिरंगाईला जबाबदार धरत जरांगे म्हणाले, "सरकारमध्ये अजितदादांच्या गटाचा एक आमदार आहे, ज्याने एक टायर पंक्चर केलं आहे. तोच सध्या या प्रकरणात यंत्रणा चालवत असून, तपास भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहे." परळीवाल्यांनी माणसं पेरून आरोपी सुटणार असल्याच्या वावड्या उठवल्या आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)

तो आरोपी कुठे गेलाय? : धन्यानीच हा सगळा प्रकार घडवून आणला आहे, जोपर्यंत आरोपींना फाशी होत नाही, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाहीत. ज्या दिवशी आरोपी सुटेल त्या दिवशी राज्यात चाक देखील फिरणार नाही. आधी या प्रकरणाच्या तपासाचा वेग योग्य वाटत होता, कारण त्यावेळेस फडणवीस यांनी शब्द दिला होता. फडणवीस साहेबांच्या एका शब्दावर सगळे लोक शांत बसले होते. सरकार या प्रकरणात दबाव आणतं की काय बघितलं पाहिजे? क्रूर हत्या करणारे बाहेर फिरतात कृष्णा आंधळे कुठे आहे? असा सवालही जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.

