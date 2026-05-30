मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांचा एल्गार, 43 डिग्री तापमानात उपोषण; हजारो बांधव आंतरवाली सराटीत
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटीत उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
Published : May 30, 2026 at 8:26 PM IST
जालना : मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज शनिवार (30 मे) पासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी इथं आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. तब्बल 43 अंश सेल्सिअस तापमान असतानाही त्यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत उपोषण सुरू ठेवलं आहे.
उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळानं आंदोलनस्थळी भेट देऊन जरांगेंशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मराठा समाजाला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण मागं घेणार नसल्याचं जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केलं.
हजारो मराठा बांधव आंतरवाली सराटीत : उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून हजारो मराठा बांधव अंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहेत. आंदोलनस्थळी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्यानं प्रशासनाने कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवलं जात आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नसताना, मनोज जरांगे पाटलांच्या आमरण उपोषणामुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. या आंदोलनाबाबत सरकार पुढे कोणती भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको : जरांगे पाटलांनी शेतात बाज टाकून आंदोलन सुरू केलं आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी मराठा समाज बांधवांनी समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केलं. त्यामुळे महामार्गावरील दोन्ही लेन सुमारे 15 मिनिटे वाहतुकीसाठी बंद राहिल्या.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येनं समाज बांधव समृद्धी महामार्गावर जमले होतं.
अचानक झालेल्या रास्ता रोकोमुळे महामार्गावरील वाहतुकीवर काही काळ परिणाम झाला. दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि प्रशासनातील अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला. सुमारे 15 मिनिटांनंतर रास्ता रोको आंदोलन मागे घेतल्यानंतर वाहतूक पुन्हा सुरळीत करण्यात आली. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारनं तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारादेखली आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी दिला.
