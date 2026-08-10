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मराठा समाजातील शिंदेंची क्रेझ कमी करण्यासाठी नोंदी रद्द केल्या? जरांगेंचा मंत्री बावनकुळेंवर गंभीर आरोप

मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी बावनकुळेंवर मराठा समाजातील शिंदेंची क्रेझ कमी करण्यासाठी नोंदी रद्द केल्याचा आरोप केलाय.

Manoj Jarange Patil
मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 8:53 PM IST

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सांगली : मराठा समाजात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची निर्माण झालेली क्रेझ कमी करण्यासाठी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील नोंदी रद्द करण्याचा प्लॅन केल्याचा गंभीर आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलाय. एकनाथ शिंदे यांच्या काळात 58 लाख नोंदी सापडल्या, मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात बावनकुळे यांनी त्या नोंदी रद्द केल्याचा दावा जरांगे पाटील यांनी केलाय. एकनाथ शिंदे यांची मराठा समाजातील क्रेझ कमी करण्यासाठीच हा प्रकार करण्यात आल्याची दाट शक्यता आहे. भविष्यात 10 टक्के आरक्षणही रद्द केलं जाऊ शकतं, अशी भीतीही जरांगे यांनी व्यक्त केली. ते कवठेमहांकाळ येथे बोलत होते.

चूक सुधारण्याचं आश्वासन दिलं : यावेळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून झालेली चूक सुधारण्यास सांगितलं होतं, असं प्रसाद लाड यांनी आपल्याला सांगितलं होतं. तसंच, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही चूक सुधारण्याबाबत सांगितल्याचं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. या सर्व चर्चा झाल्यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतः फोन करून चूक सुधारण्याचं आश्वासन दिलं होतं, असा दावा जरांगे यांनी केला.

माहिती देताना मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)

परळीच्या टोळीचं ऐकून हे केलं : मात्र, त्यानंतर वेगळंच चित्र पाहायला मिळालं, असं जरांगे यांनी सांगितलं. "कोणाच्या तरी परळीच्या टोळीचं ऐकून हे केलं," असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. बावनकुळे यांनी त्यानंतर दोन दिवस आपल्याला फोन केला. मात्र आपण त्यांचा फोन उचलला नाही, असंही जरांगे म्हणाले. राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी विनंती केल्यानंतर, चूक दुरुस्त करण्याच्या अटीवर बावनकुळे यांचा फोन उचलला. त्यावेळीही बावनकुळे यांनी चूक सुधारण्याचं आश्वासन दिलं होतं, असा दावा जरांगे यांनी केला.

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना टोला : या संपूर्ण प्रकरणावरून मनोज जरांगे यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही लक्ष्य केलं. "आपल्या खालचे मंत्री दर्जाहीन झाले आहेत, हे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना कळलं पाहिजे," असं जरांगे म्हणाले. मंत्र्यांकडून चूक झाली असेल, तर ती चूक सुधारण्यास लावणं ही वरिष्ठांची जबाबदारी आहे. मंत्र्यांची मनधरणी करणं हे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना शोभत नाही, असा घणाघाती टोला जरांगे यांनी लगावला.

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