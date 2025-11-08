मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट; राज्यभर संतापाची लाट, धनंजय मुंडेंच्या तातडीच्या अटकेची मागणी
मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येच्या कटप्रकरणी दोन संशयित ताब्यात घेतलं आहे. तर आता मराठा समाजाने मनोज जरांगे यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याची मागणी केली आहे.
Published : November 8, 2025 at 7:43 PM IST
अहिल्यानगर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा धक्कादायक कट उघडकीस आल्यानं संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणात बीड येथील दोन संशयितांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं असून या दोघांची कसून चौकशी सुरु केली आहे. यासोबतच या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? याची देखील चौकशी पोलिसांनी सुरु केली. दरम्यान आज अहिल्यानगर येथील अखंड मराठा समाजाच्यावतीनं अपर पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देण्यात आलं. यामध्ये जरांगेंना झेड प्लस सुरक्षा, धनंजय मुंडे यांच्यावर अटकेची कारवाई आणि संपूर्ण तपास विशेष तपास पथकाद्वारे करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांना झेड प्लस सुरक्षा द्या : मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने निवेदनात माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना तत्काळ अटक करण्याची आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच मनोज जरांगे पाटील यांच्या जीविताला असलेला धोका लक्षात घेऊन, त्यांना तातडीने झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील त्यांच्या नेतृत्वामुळेच हा घातपात करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप अखंड मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने केलाय. अखंड मराठा समाजाने दिलेल्या निवेदनामुळं प्रशासनावरील दबाव वाढला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने आणि सखोल चौकशी होणं गरजेचं आहे.
शिष्टमंडळात प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती : यावेळी अपर पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देण्यासाठी आलेल्या शिष्टमंडळात माजी नगरसेवक मदन आढाव, ॲड. अनुराधा येवले, परमेश्वर पाटील, विलास तळेकर, स्वप्निल दगडे, अभिजीत निमसे, अशोक पवार, मिलिंद जपे, अमन तिवारी, मीनाक्षी वागस्कर, कांता बोठे यांच्यासह मोठ्या संख्येने मराठा समाज बांधव उपस्थित होते.
सर्व आरोप 'निराधार, खोटे : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी धनंजय मुंडे यांनी परळी येथून पत्रकार परिषद घेतली. मुंडे यांनी जरांगे पाटील यांचे सर्व आरोप 'निराधार, खोटे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित' असल्याचं सांगत ते आरोप फेटाळून लावले आहेत. "माझं आणि जरांगे पाटील यांचं कधीही वैर नव्हतं. मी गेली ३० वर्षे सामाजिक आणि राजकीय जीवनात कार्यरत आहे. अटक केलेले आरोपी मला भेटले तरी, केवळ भेटल्याने मी थेट हत्येचा कट रचला असं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. यावेळी मंत्री असताना मी स्वतः जरांगे पाटील यांच्या उपोषणादरम्यान त्यांना पाणी देऊन उपोषण सोडलं होतं. मी मराठा आरक्षणासाठी सभागृहातही आवाज उचलला." असं मुंडे यांनी सांगितलं.
नार्को टेस्ट करा : तसचे पत्रकार परिषदेत मुंडे यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली. जर माझ्या मनात कोणाला इजा करण्याचा विचार असेल, तर माझी ब्रेन मॅपिंग आणि नार्को टेस्ट करा. कोर्टाची परवानगी लागली तरी मी स्वतः वकील लावून ती घेईन. त्याचबरोबर जरांगे पाटील आणि अटक केलेले आरोपी यांचीही नार्को टेस्ट करा, असं थेट आव्हान यावेळी धनंजय मुंडे यांनी दिलं आहे.
