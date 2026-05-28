'आता आरपार खेटायचं!' मनोज जरांगे पाटलांचं पुन्हा उपोषणाचं शस्त्र; 30 मेपासून कडक उन्हात आंदोलनाला बसणार!
मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारवर अविश्वास दाखवत 30 मे पासून पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिला. मे महिन्याच्या कडक उन्हात एकटाच आरपारची लढाई लढणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
Published : May 28, 2026 at 5:48 PM IST
जालना : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं शस्त्र उगारलं आहे. गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निशाणा साधत राज्य सरकारवर त्यांनी अविश्वास दाखवला. "मला आता आरपार खेटायचं आहे. मी येत्या 30 तारखेला एकटाच उन्हातानात बसणार आहे. प्रेमानं सांगितलं आणि बैठका झाल्या समजून सांगितलं तरी आरक्षण नाही. त्यामुळं आता एकदा होऊनच जाऊ द्या. मे महिन्याच्या कडक उन्हात माझ्या जीवाची लाही-लाही झाली तरी मी आता बसणार आहे. तुम्हाला खेटायचं असेल तर येत्या 30 तारखेपासून खेटू", असा कडक इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
...असं आंदोलन देशात झालेलं नसेल : "मुंबईत झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारला 10 महिने वेळ दिला. जाणून बुजून सरकार असं करतंय. मला कुणालाही दोष द्यायचा नाही. मी आता सीमारेषेवर आलो आहे. 30 मेच्या उपोषणात बदल केला आहे. मला कठोर उपोषण करायचं आहे. उन्हात खाटेवर उपोषण करणार आहे. उपोषणादरम्यानं माझा बळी गेला तर सरकार आणि फडणवीस यांच्यामुळं गेला असं होईल. मी मंडपात, सावलीत उपोषण करणार नाही, पाणी पिणार नाही. कोणत्याही सोईसुविधांचा वापर न करता मी 30 मेला उपोषण करणार आहे. सरकारला आम्ही किती दिवस वेळ द्यायचा आहे. जेवण, पाणी, घेणार नाही. उन्हात बाज म्हणजेच खाटेवर उपोषण करणार आहे. यात कोणताही बदल होणार नाही. अंतरवालीत कुणीही येऊ नये. सरकारला आरक्षण द्यायचं नाही. असं कठोर उपोषण देशात झालेलं नसेल असं उपोषण होणार," अशी माहिती मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितली.
मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारवर हल्लाबोल : "सरकारला 10 महिने वेळ दिला. आता मला चर्चा नको. चर्चा करून काय करणार. तुम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण करणार आहेत का? आमची मते घेता, मग आरक्षण का देत नाही? मराठा आंदोलकांवरील गुन्हेही मागं घेत नाहीत. आमच्यावर गुन्हे दाखल करता आमच्यावर हल्ले करणाऱ्या पोलिसांवर गुन्हे का दाखल होत नाहीत? ओबीसींना मंत्रालय दिलं. कुणबी मंत्रालय का स्थापन केल नाही? आमच्या पाच पिढ्यांचं नुकसान कोण भरून काढणार? मला आता आर पार खेटायचं आहे. मी उन्हात रानात जाऊन उपोषणाला बसणार. माझी उन्हात लाही-लाही झाली तरी चालेल. सरकारनं संपर्क केला पण त्याला काय करता? यांनी फक्त लवालाव्या केल्या. असं क्रूर सरकार जगात कधी सत्तेत आलेलं नसेल. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठे सधन असल्यानं त्यांना आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही, असं हे म्हणतात मग तिथले ओबीसी सधन नाही का?," असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.
मराठ्यांकडं कोणता मंत्री गेला नाही पाहिजे, ही यांची भूमिका : "देवेंद्र फडणवीस 100 टक्के आरक्षण देतात. मग आम्हाला का बोलवत नाही? असं प्रसाद लाड म्हणाले होते. मग द्या आता आरक्षण. आता प्रसाद लाड यांचे डोळे उघडतील. मराठ्यांबाबत यांच्या मनात द्वेष. प्रसाद लाड यांना मुख्यमंत्री फडणवीस हे दोषी आहेत असं समजलं तरी खूप झालं. हे कठोर आणि कडक उपोषण होईल. उन्हात होईल. माझा उष्माघाताचा बळी गेला तरी चालेल हे आता फायनल झालं आहे. मराठ्यांनी अंतरवालीत येऊ नये. सरकार काळजी करतंय. कुणीही राज्यात उद्रेक ,धिंगाणा करु नये. शांततेत राहावं. मला सगळ्या मागण्यांची अंमलबजावणी पाहिजे. मराठ्यांनी काळजी करु नये. राज्यातील मराठ्यांनी अंतरवालीत येऊ नये. वेळप्रसंगी माझा प्राण गेला तरी चालेल. वेगळं कोणतंही आंदोलन मराठा समाजानं करू नये. मला चर्चा नकोच मला मागण्यांची अंमलबजावणी पाहिजे," असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
आमच्या वंशजांनी खूप काही केलं : "सरकार चर्चेला येईल ना येईल. आम्ही पुढच्याला हारवण्याची ताकद ठेवतो. आमच्याकडं कुणी यावं म्हणूंन आम्ही आंदोलन करत नाही. लोकांचे लेकरं समाधानी राहावीत म्हणून आमच्या वंशजांनी खूप काही केलं. आज आमच्यावर घेण्याची वेळ आली आहे. तर आम्हाला विरोध केला जात आहे. आम्ही राहिलेलं आरक्षण मिळवू. 58 लाख नोंदी आम्ही मिळवल्या आहेत. भरभरून विरोध आम्हाला होत आहे. आम्ही राज्यात एकटेच 50 ते 55 टक्के .तुम्ही तोडायला सुरुवात करा आम्ही तुम्हाला नीटच करू," असं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.
जरांगे यांचं सरकारला आव्हान : "प्रसाद लाड यांचा मला फोन आला होता. फोनवरून बोलून काय होणार आहे. सरकारकडं उत्तर द्यायला जागा नाही. यांनी मला खिंडीत पकडलं होतं. पण मीच यांच्यावर डाव टाकला आहे. फडणवीसांना मराठ्यांनी मुख्यमंत्री केलं आहे. लाड यांचा राजीनामा नको त्यांनी फक्त आंदोलनात येऊन बसावं. तेवढं त्यांनी केलं तरी खूप होईल. येऊ द्या चर्चेला चर्चा होईल. सरकार गोड बोलून फसवत आहे. मी लाड यांच्यावर विश्वास ठेवला. एकनाथ शिंदेचे लोक तुमचे नोकर आहेत का? मंत्र्यांनी मराठ्यांकडं येऊन समस्या जाणून घेऊ नये का? अजित पवारांचे मंत्री आम्हाला भेटायला का आले? म्हणून विचारतात. नारायण राणे तुमच्यात आले नसते तर तुमचा देव्हारा झाला असता. व्यापाऱ्यांसारखे भाव कमी करण्याचा फडणवीस यांचा स्वभाव आहे," अशी टीका मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
