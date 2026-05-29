मनोज जरांगे पाटलांचा एल्गार! सरकारला चर्चेसाठी दारं खुली, लेखी आश्वासनानंतरच उपोषण सोडण्याचा पवित्रा, पाहा व्हिडिओ
मनोज जरांगे पाटील यांचं रखरखत्या उन्हात बसून शनिवारपासून आमरण उपोषण सुरू होणार आहे.
Published : May 29, 2026 at 10:10 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 10:36 PM IST
जालना - मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार काढलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं शनिवारपासून आमरण उपोषण अंतरवाली सराटीमध्ये सुरू होत आहे. सरकारकडून त्यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.
आंदोलनाबाबतची माहिती देण्यासाठी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या माध्यमातून त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. तसंच मरा्ठा समाजाला शांततेचंही आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केलं आहे. ऊन खूप असल्याने समाजानं उपोषण ठिकाणी येऊ नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
विखे पाटील आणि लाड यांनी घेतली भेट - मनोज जरांगे पाटील यांचं रखरखत्या उन्हात बसून शनिवारपासून आमरण उपोषण सुरू होणार आहे. सकाळी 10 वाजता उन्हात बाज टाकून जरांगे आंदोलनाला सुरुवात करणार आहेत. त्याआधी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगेंची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी विखे आणि लाड यांनी जरांगेंची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
मनोज जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम - जोपर्यंत मागण्याचं लेखी आश्वासन आणत नाही आणि किती दिवसांमध्ये अंमलबजावनी होणार हे सांगणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा मनोज जरांगेंनी दिला. त्यामुळं शनिवारी सकाळी 10 वाजल्यापासून मनोज जरांगे पाटील भरउन्हात बाज टाकून आंदोलन करणार आहेत. त्यामुळं सरकार आता कसा तोडगा काढतं हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
"शनिवारपासून आंदोलन सुरू करणार असलं तरी सरकारला चर्चेसाठी दारं खुली आहेत. सरकारच्या प्रतिनिधींनी येवून चर्चा करावी. त्यासाठी आम्ही देखील सकारात्मक आहोत आणि सरकार देखील सकारात्मक आहे. त्यामुळं सरकारनं चर्चा करुन तोडगा काढावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
