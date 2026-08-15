मुंबई आंदोलनाच्या तयारीत असतानाच मनोज जरांगे पाटलांची प्रकृती बिघडली; रुग्णालयात दाखल, आंदोलनाची पुढील दिशा काय?
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाच्या तयारीत असलेल्या जरांगे पाटलांनी त्यानुसार दौऱ्याला सुरुवात केली होती. मात्र, प्रकृती बिघडल्यानं त्यांना काही दिवस आराम करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे.
Published : August 15, 2026 at 6:06 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांना तीन ते चार दिवस आरामाची गरज असल्याचं उपचार करणारे डॉक्टर विनोद चावरे यांनी सांगितलं शुक्रवारी रात्री जरांगे पाटील यांची प्रकृती अचानक खालावली. त्यांना प्रचंड तापासह उलट्या झाल्यानं रात्री 11 वाजता त्यांना अंतरवाली येथून गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं.
काही दिवस आराम करण्याचा सल्ला : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत असलेल्या जरांगे पाटलांनी त्यानुसार दौऱ्याला सुरुवात केली होती. मात्र, प्रकृती बिघडल्यानं त्यांना काही दिवस आराम करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवाल आल्यानंतर पुढील उपचार किती दिवस घ्यावे लागतील, याबाबत स्पष्टता येईल, अशी माहिती डॉ. विनोद चावरे यांनी दिली.
दोन-तीन दिवस उपचाराचा सल्ला : मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र दौरा करत आहेत. मात्र, शुक्रवारी (14 ऑगस्ट) त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यांना प्रचंड ताप आणि उलट्या झाल्यानं तातडीने अंतरवाली येथून छत्रपती संभाजीनगरमधील गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं.
रात्री त्यांच्या रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. त्यांना प्रचंड अशक्तपणा आला असून तातडीनं औषधोपचार सुरू करण्यात आले आहेत. किमान दोन ते तीन दिवस रुग्णालयात उपचार घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. काही वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून आणखी काही अहवाल दोन ते तीन दिवसांत मिळाल्यानंतर पुढील उपचारांबाबत निर्णय घेता येईल, अशी माहिती उपचार करणारे डॉक्टर विनोद चावरे यांनी दिली.
पुन्हा आंदोलनाची तयारी सुरू : मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आंदोलनाची घोषणा केली आहे. मराठा समाजाला देण्यात आलेली आश्वासनं पूर्ण होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप केल्याचा दावा केला असला, तरी दिलेली प्रमाणपत्रे नाकारली जात असल्याचं जरांगे पाटलांनी म्हटलं आहे.
मराठा समाजाची फसवणूक होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी आता अंतरवालीऐवजी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी तयारी सुरू असून आरक्षणाचा मुद्दा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र दौरा सुरू केला होता. मात्र, याच दौऱ्यादरम्यान प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आता अशा स्थितीत जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे मराठा समाजाचं लक्ष लागलं आहे.