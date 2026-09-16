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मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली; बीडच्या पाटोद्यात प्रशासकीय व वैद्यकीय यंत्रणा दाखल

बीडच्या पाटोद्यात उपोषणामुळे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती अत्यंत खालावली असून, त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय व प्रशासकीय यंत्रणा ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल झाली आहे.

Manoj Jarange Patil Health Update
मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 3:47 PM IST

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बीड : मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर ठाम असलेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती उपोषणामुळे खालावली असून, सध्या ते बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे मुक्कामी आहेत. त्यांची प्रकृती चिंताजनक झाल्याची माहिती मिळताच परिसरात सामाजिक व प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

माहिती देताना डॉ. सतीशकुमार सोळंके (ETV Bharat)

जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची गांभीर्यानं दखल घेऊन बीडचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीशकुमार सोळंके यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष वैद्यकीय पथक पाटोद्यात दाखल झालं आहे. वैद्यकीय पथकाकडून त्यांच्या रक्ताचे नमुने, रक्तदाब आणि साखरेच्या प्रमाणाची तपासणी केली जात आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, तसेच परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवता यावं यासाठी अपर पोलीस अधीक्षक समीर शेख हे स्वतः ताफ्यासह पाटोदा येथे उपस्थित आहेत.

जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी नारायणगडाचे महंत शिवाजी महाराज आणि बंकटस्वामी संस्थानचे मठाधिपती मेंगडे महाराज यांनी पाटोदा येथे त्यांची भेट घेतली. त्यांनी जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची आस्थेनं विचारपूस करत उपचारांना सहकार्य करण्याचं आणि स्वतःची काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. सध्या पाटोदा परिसरात मराठा समर्थकांनी मोठी गर्दी केली असून, वैद्यकीय आणि प्रशासकीय पथक परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील हे पुढील प्रवासासाठी मार्गस्थ होणार आहेत.

'एमी फाऊंडेशन'ची याचिका, उद्या सुनावणी

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावरील प्रस्तावित आंदोलनाला विरोध करत 'एमी फाऊंडेशन' या स्वयंसेवी संस्थेनं (NGO) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबईत सध्या गणेशोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा होत असून, या आंदोलनामुळे मागील वर्षाप्रमाणेच सार्वजनिक मार्ग आणि जागा बंद होऊन सर्वसामान्यांची प्रचंड गैरसोय होऊ शकते, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. 'सार्वजनिक सभा, आंदोलनं आणि मिरवणुका नियम, 2025' चा हवाला देत, आंदोलकांना अनिश्चित काळासाठी सार्वजनिक जागा व्यापण्याचा किंवा जनतेला वेठीस धरण्याचा अधिकार नाही, असं संस्थेनं म्हटलं आहे. 2025 मध्येही या संस्थेनं मराठा आरक्षण आंदोलनाला न्यायालयात विरोध केला होता. या नवीन याचिकेवर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीनं सुनावणी होणार असून, न्यायालय जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला परवानगी देणार की नाही, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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