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मनोज जरांगे पाटलांचे वजन 7 किलोने घटले; मध्यरात्री सलाईन, सरकारचे शिष्टमंडळ आज अंतरवालीत येणार?

मनोज जरांगेंच्या प्रकृतीची स्थिती लक्षात घेता सरकारकडूनही हालचाली वाढल्या आहेत. रात्री उशिरा मंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनी जरांगेंशी फोनवरून संवाद साधला.

Manoj Jarange Patil Health Update
मनोज जरांगे पाटलांचे वजन 7 किलोने घटले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2026 at 3:46 PM IST

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जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज मंगळवारी (8 सप्टेंबर) अकरावा दिवस आहे. सलग उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावत असून, त्यांचे वजन तब्बल 7 किलोनं घटल्याची माहिती आहे. प्रकृती चिंताजनक होत असल्याने रात्री उशिरा त्यांना पुन्हा वैद्यकीय उपचार देण्यात आले.

मागील चार दिवसांपासून जरांगे पाटील यांनी सलाईन, पाणी आणि इतर वैद्यकीय उपचार घेणं बंद केलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीवर गंभीर परिणाम झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. मध्यरात्री सुमारे 2.30 वाजता त्यांना सलाईन देण्यात आल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची स्थिती लक्षात घेता सरकारकडूनही हालचाली वाढल्या आहेत. रात्री उशिरा राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळातील उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचं आश्वासन यावेळी देण्यात आल्याची माहिती आहे.

सरकारचे शिष्टमंडळ आज अंतरवालीत येणार? : मनोज जरांगे पाटील यांच्या खालावलेल्या प्रकृतीची दखल घेत आज राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत दाखल होण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

जरांगे पाटलांच्या प्रकृतीची चिंता वाढली असतानाच सरकार आणि आंदोलकांमध्ये चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळे आज सरकारचं शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात होणाऱ्या चर्चेकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, जरांगे पाटील उपचार स्वीकारतात का आणि सरकारकडून मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत कोणता ठोस प्रस्ताव दिला जातो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

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TAGGED:

MARATHA AARAKSHAN ANDOLAN
MANOJ JARANGE PATIL UPOSHAN
ANTARWALI SARATI JALNA
मराठा आरक्षण मनोज जरांगे
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