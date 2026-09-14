परवानगी नाकारल्यानंतर जरांगे पाटलांचा नवा डाव; उद्या एकट्याने मुंबईकडे कूच करण्याचा निर्णय
मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावरील उपोषणाची परवानगी नाकारल्यानंतरही मुंबईकडं जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला असून, दहा सहकारी व दोन रुग्णवाहिकांसह उद्या ते रवाना होणार आहेत.
Published : September 14, 2026 at 4:56 PM IST
जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबई आंदोलनाबाबत मोठा निर्णय जाहीर केलाय. मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्यासाठी त्यांनी स्वतः केलेला अर्जही पोलिसांनी नाकारल्याचे जरांगे यांनी सांगितलं. त्यानंतर आता उद्या सकाळी 11 वाजता केवळ दहा सहकाऱ्यांसह आणि दोन रुग्णवाहिकांसह मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार असल्याची घोषणा त्यांनी केलीय.
मी एकटा मुंबईला जातोय : जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सध्या मोठ्या संख्येने मुंबईकडं न येण्याचं आवाहन केलंय. "मुंबईला जायचा शब्द मागे घेतला जाणार नाही. माझ्या मार्गात कोणताही बदल होणार नाही. मात्र समाजाने सध्या मुंबईत येऊ नये. मी एकटा मुंबईला जातो आणि योग्य वेळी समाजाला मुंबईत बोलावतो," असं त्यांनी म्हटलं.
परवानगी नाकारल्यानं उपचारही बंद करण्याचा दावा : गेल्या 16 दिवसांपासून उपोषण सुरू असून डॉक्टरांनी सलाईन आणि औषधोपचार केल्यामुळं प्रकृतीत काहीसा दिलासा मिळत होता, असं जरांगे यांनी सांगितलं. मात्र मुंबई आंदोलनाची परवानगी नाकारल्यानंतर त्यांनी पाणी आणि औषधोपचार बंद केल्याचा दावा केलाय. उपचार बंद केल्यानं पोटात आग होण्यास सुरुवात झाली असून उद्या बोलण्यासही त्रास होऊ शकतो, असं त्यांनी सांगितलं. आपण मुंबईकडं जात असताना दोन रुग्णवाहिका सोबत असतील. मात्र दहा व्यक्तींव्यतिरिक्त कोणीही सोबत येऊ नये, असं आवाहन त्यांनी केलंय.
"सरकारने परवानगी नाकारली, आता मी एकटा येतो" : मुंबईत मराठा समाज मोठ्या संख्येने येणार असल्यानं सरकारनं परवानगी नाकारल्याचा आरोप जरांगे यांनी केलाय. "आता मी एकटा येतो. मला कोण अडवतो आणि कोण परवानगी नाकारतो ते बघतो. सरकार आणि न्यायदेवतेचा सन्मान केला जाणार आहे की नाही, हे मुंबईत गेल्यावर कळेल," असं ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही जरांगे यांनी जोरदार टीका केली. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने डाव टाकल्याचा आरोप करत "डावाला प्रतिडाव टाकावा लागतो", अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
"मराठ्यांनी गावं सांभाळावीत, मुंबई मी सांभाळतो" : सध्या मराठा समाजानं आपापल्या गावात सावध आणि सुरक्षित राहावं, महाराष्ट्रभर आंदोलनाला पाठिंबा सुरू ठेवावा आणि शांतता फेऱ्या काढाव्यात, असं आवाहन जरांगे यांनी केलं. मुंबईला जाण्यासाठी जमा केलेल्या गाड्या आणि जेवणाचे साहित्य सध्या वापरू नये, ते नंतर मुंबईत कामी येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
मुक्कामाची ठिकाणे कायम ठेवण्याच्या सूचना देत, प्रत्येक ठिकाणी अंतरवाली सराटीप्रमाणे उपोषणाची व्यवस्था तयार ठेवावी, असंही त्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितलं.
"माझी ही शेवटची भेट असू शकते" : आपल्या प्रकृतीबाबत गंभीर वक्तव्य करत जरांगे यांनी समर्थकांना भावनिक आवाहन केलंय. "माझी ही शेवटची भेट म्हणून मला भेटायला या; पण हार मानायची नाही," असं ते म्हणाले. समाजासाठी लढताना माघार घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. "जोपर्यंत मी जगेन तोपर्यंत झुंज देतो. समाजाच्या लेकरांसाठी शरण जायचं नाही," असंही जरांगे म्हणाले.
राजकीय नेत्यांबाबतही जरांगेंचा इशारा : मराठा समाजाने आगामी काळात राजकीय भूमिका बदलण्याचे संकेतही जरांगे यांनी दिले. "जो मराठ्यांना आरक्षण देईल, त्याला निवडून आणू. निवडून आणणे आणि मतदान करणे आपल्या हातात आहे," असं ते म्हणाले. समाजाच्या हितापेक्षा राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना प्राधान्य देऊ नका, असं आवाहन करत त्यांनी आगामी निवडणुकांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्णय घेण्याचे संकेत दिले.
"चर्चेला कुठेही यायला तयार" : सरकारसोबत चर्चेच्या मुद्द्यावरही जरांगे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. "कुठल्याही पटांगणात चर्चेला यायला आम्ही तयार आहोत. आता आम्हाला आरक्षण आणि सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी हवी आहे," असं ते म्हणाले. दरम्यान, आझाद मैदान पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणासाठीची परवानगी दुसऱ्यांदा नाकारल्याचंं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळं जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनासमोर कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मात्र परवानगी नाकारली असली तरी मुंबईकडें जाण्याचा निर्णय कायम असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे. उद्या सकाळी 11 वाजता दोन गाड्या आणि दोन रुग्णवाहिकांसह अंतरवाली सराटीतून मुंबईकडं रवाना होणार असल्यानं आता प्रशासनाची भूमिका काय असणार, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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