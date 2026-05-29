मनोज जरांगे पाटील 30 मे पासूनच्या आमरण उपोषणावर ठाम; मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारवर टीका

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील त्यांच्या उपोषणावर ठाम आहेत. 30 मेपासून ते त्यांच्या आंदोलनाला सुरुवात करणार आहेत.

Published : May 29, 2026 at 2:05 PM IST

जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 30 मेपासून होणाऱ्या उपोषणावर आपण ठाम असल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी (28 मे) पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. राज्य सरकारवर टीका करत ते म्हणाले, “आश्वासनावर समाजाचं पोट भरत नाही. तीन वर्षे थांबलो, 10 महिने वेळ दिला, आता उपोषण फायनल आहे.”

शिष्टमंडळाच्या भेटीबाबत बोलताना ते म्हणाले, “कोण येणार हे माहिती नाही. येऊ द्या, चर्चा करू. पण चर्चा झाल्याशिवाय काही सांगता येणार नाही.” तसेच कोणतीही चर्चा झाली तरी उपोषण मागं घेणार नसल्याचंही जरांगेंनी स्पष्ट केलं.

दादागिरी सोडून द्या- जरांगे पाटील : महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याबाबत विचारलं असता, जरांगे पाटील म्हणाले, “64 गुन्हे मागं घेणं बाकी आहे की नाही, मला माहिती नाही. ते आल्यानंतर बघू. त्यांचा सन्मान ठेवला जाईल.” सातारा गॅझेट संदर्भातही त्यांनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत, “समिती तुम्ही गठीत केली, नोंदी तुम्ही शोधल्या, मग प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी का दिली नाही?” असा सवाल केला.

सरकारवर टीका करताना जरांगे म्हणाले, “सरकार समाजाची अग्निपरीक्षा घेत आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री भावना शून्य झाले आहेत का? समाजाला उन्हात भाजायला का लावत आहात? सरकार मायबाप असतं, पण तुम्ही लोकांना होरपळत ठेवत आहात.” उपोषणाला विरोध करणाऱ्यांनाही त्यांनी इशारा दिला. “या मला अटक करायला, ताब्यात घ्यायला. मग तुम्हाला कळेल. दादागिरी सोडून द्या,” असंही त्यांनी ठणकावून सांगितलं.

मराठा आणि ओबीसी समाजात दुजाभाव होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. “मराठ्यांच्या लेकरांचं वाटोळे का करत आहात? शेतकऱ्यांबाबतही हीच भूमिका आहे,” असे जरांगे म्हणाले.

'मराठे सरकारपेक्षा मोठे' : MPSC विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावरही मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारवर टीका केली. “MPSC च्या विद्यार्थ्यांचं वाटोळे करून काय मिळवलं?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच विविध नेत्यांचा वापर करून त्यांना संपवलं जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी रामदास आठवले, बच्चू कडू, किरीट सोमय्या आणि सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक नेत्यांची उदाहरणे दिली.

मराठा समाजाला शांततेचं आवाहन करत जरांगे म्हणाले, “उग्र आंदोलन करू नका. मराठे शांत उभे राहिले तरी देशातील सरकारपेक्षा मोठे आहेत. लढवून आपण आरक्षण मिळवू.” काळे झेंडे दाखवणाऱ्या मराठा युवकांबाबत ते म्हणाले, “मी त्याचं समर्थन करत नाही. पण समाजाची लेकरं मागण्यांसाठी आरडत आहेत. मंत्र्यांनी मन जिंकावं.”

मराठवाड्यातील जलसंपदा कार्यालयं हलवण्याच्या चर्चेवरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. “छत्रपती संभाजीनगरचं जलसंपदा कार्यालय हलवू नये. आधीच आमच्याकडे तळे नाहीत. मराठवाड्याची राखरांगोळी करू नका,” असं आवाहन त्यांनी सरकारला केले. “30 मेचे उपोषण कठोर आणि कडक होणार असून ते गरिबांच्या लेकरांच्या कल्याणासाठी असेल,” असा निर्धारही जरांगे पाटलांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

