कथित 500 कोटींच्या क्लिप प्रकरणाची 'SIT' चौकशी करा; मनोज जरांगे पाटील आक्रमक
मनोज जरांगे पाटील यांनी कथित क्लिप प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
Published : October 23, 2026 at 2:01 PM IST
जालना : 500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहारावरून महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी थेट पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणावर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. संबंधित ऑडिओ क्लिप बनावट किंवा 'एआय' माध्यमातून तयार केल्याचा दावा करणाऱ्यांना जरांगे पाटलांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. हे आंदोलन आणि मराठा समाज संपवण्यासाठी रचलेलं एक मोठं षडयंत्र असल्याचा आरोप करत, त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
'तुमचे लोक आहेत म्हणून खऱ्याचं खोटं आणि खोट्याचं खरे करू नका'
वास्तविक, मनोज जरांगे पाटील यांनी कथित क्लिप प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या प्रकरणाचा शोध घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केलं की, हे काम ओरिजिनल असून ती कोणतीही AI क्लिप नाही. त्यामुळे सत्य समोर येण्यासाठी या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणात जे कोणी दोषी किंवा संबंधित असतील, त्यांच्यावर तातडीने छापे टाकून सत्य बाहेर आणण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
आरोपी सरकारमधील किंवा सत्ताधाऱ्यांचे स्वतःचे लोक असले तरी त्यांना सोडू नये, असं सांगताना "तुमचे लोक आहेत म्हणून खऱ्याचं खोटं आणि खोट्याचं खरे करू नका," असा थेट इशारा त्यांनी फडणवीस आणि शिंदे यांना दिला. आम्ही क्लिप दाखवण्याच्या तीन तास आधीच ती व्हायरल कशी झाली? तसेच रामदास कदम यांनी क्लिपच्या घटनेची तारीख आणि वर्ष आधीच कसं सांगितलं?, याबाबतही त्यांनी तीव्र संशय व्यक्त करत या सर्व बाबींचा तपास करण्याची मागणी केली आहे.
रामदास कदमांना रेकॉर्डिंगची तारीख कशी समजली? :
रामदास कदम यांनी संबंधित ऑडिओ क्लिप कोणत्या तारखेची आणि वर्षाची आहे, हे सांगितल्याचा मुद्दा उपस्थित करत जरांगेंनी त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले. शिंदेंच्या पक्षातील नेते ही क्लिप खोटी असल्याचं सांगत असतील, तर रामदास कदमांना क्लिपची तारीख नेमकी कशी समजली? त्यांना ही माहिती कोणी दिली? याचाही तपास झाला पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
क्लिप माध्यमांपर्यंत आधीच कशी पोहोचली? :
आपण या विषयावर बोलण्याच्या तीन तास आधीच संबंधित ऑडिओ क्लिप माध्यमांपर्यंत कशी पोहोचली, याची चौकशी करण्याची मागणीही जरांगेंनी उदय सामंत हे सत्याच्या बाजूनं असल्याचं सांगतानाच रामदास कदम संभ्रम निर्माण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. रामदास कदम नेमकं कोणाला नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. या प्रकरणामागे कोणाचे षड्यंत्र होतं? याचा उलगडा झाला पाहिजे. एकनाथ शिंदेंच्या मागेही काही राजकीय डाव सुरू असल्याचा दावा करत, आपण ऑडिओ क्लिप समोर आणल्यानंतर संबंधितांनी त्यावर उत्तर देणं अपेक्षित होतं, असंही मनोज जरांगेंनी म्हटलं.