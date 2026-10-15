'सरकारने शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये द्यावे'; मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपये मदत करावी, अशी मागणी केली.
Published : October 15, 2026 at 9:33 PM IST
जालना - राज्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती आहे. जवळपास सर्वच राज्यात सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला आहे. पंचनामे करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. अशातच सरकारने शेतकऱयांसाठी दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. यावरुन विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
शेतकरी त्रस्त झाला आहे. त्याला मदत करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असं म्हणत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपये मदत करावी, अशी मागणी केली. बदनापूर तालुक्यातील सोमठाणा येथे ते बोलत होते.
शेतकऱ्याला मदत करण्याची सरकारची जबाबदारी असताना सरकार शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहे, असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे. सरकार 5 हजार रुपयांची तूटपुंजी मदत शेतकऱ्यांना देत आहे. हे 5 हजार रुपये घेण्यासाठी शेतकऱ्याला किती चकरा माराव्या लागणार हे मला माहिती आहे, असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
मराठा आंदोलनामध्ये शेतकरी यायला नको म्हणून सरकार सर्व डाव फक्त मराठा आंदोलन दाबण्यासाठी खेळत असल्याचा आरोप देखील जरांगे यांनी केला. शेतकऱ्याला 5 हजार रुपये काढण्यासाठी 2 महिने बँकेच्या चकरा माराव्या लागणार असून, राज्यातील शेतकऱ्यांना सरकारवर विश्वास होता, हे सरकार आपलं सरकार आहे, म्हणून शेतकरी पहात होते, मात्र सरकारने शेतकऱ्यांवर अन्याय केला असल्याचं देखील जरांगे म्हणाले.
विरोधकांची सरकारवर टीका - राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याऐवजी सरकारकडून तुटपुंजी मदत जाहीर केली जात असल्याची टीका काँग्रेस नेते तथा आमदार नाना पटोले यांनी केली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळी अॅडव्हान्स म्हणून जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची मदत पुरेशी नसून, ती किमान 20 हजार रुपये द्यायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली. पाच हजार रुपयांमध्ये शेतकऱ्यांच्या नेमक्या कोणत्या अडचणी सुटणार, असा सवाल करत सरकारनं मदतीची रक्कम वाढवून संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असं पटोले आज नागपुरात बोलताना म्हणाले.
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