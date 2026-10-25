500 कोटी कथित व्यवहार : फडणवीस-शिंदे यांनी प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन सत्य बाहेर आणावे; मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी
500 कोटी कथित व्यवहार प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
Published : October 25, 2026 at 5:23 PM IST
जालना : माझ्याविरोधात आणि मराठा समाजाच्या विरोधात षडयंत्र रचले जात असून, पडद्यामागून पुन्हा हालचाली सुरू आहेत. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. संबंधित प्रकरणातील पुरावे हाती येईपर्यंत आपण शांत राहणार असून, सत्य बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरूच ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस-शिंदे यांनी सत्याच्या बाजूने उभे राहावे - देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून सत्य समोर आणावे, असे आवाहन जरांगे यांनी केले. आम्ही एकनाथ शिंदे यांना सत्तेवर आणण्यासाठी जीवाचे रान केले. मराठा समाजाचा माणूस म्हणून त्यांना पाठिंबा दिला. मात्र, त्यांच्याच भूमिकेमुळे मराठा समाजाला त्रास होत असेल, तर हा गंभीर प्रश्न असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
मराठा समाजासाठी काम करत असताना समाजाला वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याचा आरोपही जरांगे यांनी केला. मित्रपक्ष म्हणून एकत्र असलेल्या भाजपा आणि शिवसेनेची या प्रकरणातील नेमकी भूमिका काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पडद्यामागून षडयंत्र सुरू असल्याचा आरोप - माझ्या आणि मराठा समाजाच्या विरोधात षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप करत जरांगे म्हणाले की, या प्रकरणात अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी पैसे घेतले नसल्याचे सांगितले जात असेल, तर त्यांना बदनाम करण्यामागचे कारण काय? देवेंद्र फडणवीस हे शिंदे यांना वाचवत असतील, तर त्यांची नेमकी भूमिका काय आहे? याचा खुलासा झाला पाहिजे.
काही लोकांना देवेंद्र फडणवीस यांनाही राजकीयदृष्ट्या संपवायचे आहे का? फडणवीस यांनी मराठा समाजापासून दूर जावे, यासाठी काही डाव आखण्यात आला होता का? असे प्रश्नही जरांगे यांनी उपस्थित केले. हे आरोप आणि प्रश्न असून, या प्रकरणातील वस्तुस्थिती चौकशीतून समोर येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
नांदेडमधील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणात न्यायाची मागणी - नांदेड येथे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा, अशी मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. संबंधित फायनान्स कंपनीच्या मालकाविरुद्ध योग्य ती कारवाई करावी, तसेच मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
झाडे लावण्याच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका - सरकार एकीकडे वृक्षलागवडीची भूमिका घेते, तर दुसरीकडे झाडे तोडली जातात. सरकारच्या या भूमिकेत नेमका मेळ काय? असा सवाल उपस्थित करत जरांगे यांनी पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरूनही सरकारवर टीका केली.
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