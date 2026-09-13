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'मुख्यमंत्री राज्य अस्थिर करायचं काम करतायेत', मनोज जरांगे पाटील आक्रमक; पाणी, औषधोपचार सोडले

मुंबई मराठा आंदोलनाच्या परवानगीचा मुद्दा आता न्यायालयीन मार्गाने नेला जाण्याची शक्यता असून, जरांगे पाटील यांच्या पुढील भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

manoj jarange patil
माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 7:04 PM IST

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जालना - मुंबईतील आंदोलनासाठी परवानगी नाकारण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. "आम्ही संविधानाप्रमाणे चालतो. सरकारने कायदा पायदळी तुडवला तर न्यायालय न्याय देते. आम्ही सरकारच्या नियमांशी बांधील नाही आणि सरकारचे नियम आम्ही मानत नाही," असा आक्रमक पवित्रा जरांगे पाटील यांनी घेतला आहे.

मुंबईत आंदोलन करण्यासंदर्भात न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली असतानाही आंदोलनाची परवानगी नाकारण्यात आल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. "द्वेष भावनेने परवानगी नाकारली आहे. मुंबईत आम्ही आंदोलन करू शकतो, असे न्यायालय म्हणत असताना यातून द्वेष उफाळून येत आहे," असे ते म्हणाले.

गेल्या वर्षीही गणेशोत्सवाच्या काळात आंदोलन झाले होते, याची आठवण करून देत जरांगे पाटील म्हणाले की, त्यावेळी आम्ही शांततेत आंदोलन केले होते. यंदाही गणेशोत्सवाची मिरवणूक ठरल्याप्रमाणे होईल आणि आम्हीही ठरल्याप्रमाणे उपोषण करणार आहोत.

आमचे वकील आजपासून कामाला लागतील - परवानगी नाकारल्याच्या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढाईची तयारी सुरू केल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले. "आमचे वकील आजपासून कामाला लागतील. पोलीस आयुक्तांकडे जायचे की आणखी कायदेशीर मार्ग अवलंबायचा, हे वकील ठरवतील," असे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस प्रशासनावरही त्यांनी गंभीर आरोप केले. "पोलीस निरीक्षकांनी कायदा पायाखाली तुडवला आहे. सोयीनुसार कायदा चालवता येणार नाही," अशी टीका जरांगे यांनी केली.

हुकूमशाही आणि गुंडगिरी आम्हाला मान्य नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही मनोज जरांगे पाटील यांनी निशाणा साधला. "राज्य अस्थिर करण्याचे काम मुख्यमंत्री करत आहेत. गेल्या वर्षी कायदा नव्हता का? हे नवीन कायदा चालवणारे झाले का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

"फडणवीस यांना न्यायदेवतेसह सगळ्यांचा अवमान करायचा आहे. राज्य दूषित करायचे आहे. आम्ही आदेश पाळून आंदोलन करणार आहोत. ही हुकूमशाही आणि गुंडगिरी आहे. मी तुम्हाला शरण येणार नाही, गुडघे टेकणार नाही. आडमुठ्या सरकारचे धोरण आम्हाला मान्य नाही," असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला.

आजपासून पाणी आणि औषधोपचारही बंद करतो - परवानगी नाकारल्याच्या निर्णयामुळे आपला उपोषणाचा निर्धार आणखी तीव्र झाल्याचे सांगत जरांगे यांनी गंभीर इशारा दिला. "तुम्ही असं करणार असाल तर आजपासून पाणी आणि औषधोपचारदेखील मी बंद करत आहे," असे ते म्हणाले.

दरम्यान, राज्य अस्थिर करण्याची गरज आम्हाला नसून सरकारच तसे करत असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. "राज्य तुम्हाला अस्थिर करायचे आहे, आम्हाला नाही. या सगळ्या गोष्टीला फडणवीस जबाबदार आहेत," असा थेट आरोप त्यांनी केला.

मुंबई आंदोलनाच्या परवानगीचा मुद्दा आता न्यायालयीन मार्गाने नेला जाण्याची शक्यता असून, जरांगे पाटील यांच्या पुढील भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

TAGGED:

मनोज जरांगे पाटील
मराठा आंदोलन मुंबई
MARATHA PROTEST MUMBAI
CM DEVENDRA FADNAVIS
MANOJ JARANGE PATIL

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