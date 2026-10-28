"हा महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न...'', कर्जतमधील जंगलतोडीची जरांगे पाटलांकडून प्रत्यक्ष पाहणी, राजकीय पक्षांना केलं लक्ष्य
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी कर्जत येथील प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जंगलतोडीची प्रत्यक्ष पाहणी करत, स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींच्या आंदोलनाला आपला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
Published : October 28, 2026 at 6:04 PM IST
रायगड : कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित प्रकल्पासाठी होणाऱ्या जंगलतोडीच्या मुद्द्यावरून आता आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी कर्जत येथे जंगलतोडीच्या परिसराची पाहणी करत स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. "सह्याद्री हा केवळ एका समाजाचा किंवा एका पक्षाचा विषय नसून, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि पर्यावरणाचा प्रश्न आहे", असं त्यांनी स्पष्ट केलं. "कितीही राजकीय पक्षांना निधी दिला, तरी जनतेच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेता येणार नाही", असा टोला लगावत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. सह्याद्रीचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी सर्व पक्षांनी आणि समाजघटकांनी एकत्र येण्याचं आवाहनही जरांगे पाटील यांनी केलं. या वेळी स्थानिक मराठा समाजाचे नेते नितीन सावंत, राजेश लाड, शरद लाड, प्रसाद देशमुख यांच्यासह अन्य ग्रामस्थांनी त्यांना जंगलतोडीच्या प्रश्नाची माहिती दिली.
कर्जत तालुक्यातील जंगलतोडीचा प्रश्न आता केवळ स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. प्रस्तावित प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, याविरोधात स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी आंदोलन सुरू केलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी या परिसराची पाहणी केली. स्थानिकांच्या समस्या जाणून घेत त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची भूमिका मांडली. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांचं महत्त्व अधोरेखित करताना, "जंगलतोडीमुळे भविष्यात पाणीटंचाई आणि पर्यावरणीय संकट अधिक गंभीर होईल", अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
जंगलतोडीच्या मुद्द्यावरून जरांगे पाटील यांनी राजकीय पक्षांनाही लक्ष्य केलं. "राजकीय पक्षांना निधी दिला जातो म्हणून जनतेच्या हिताविरोधात निर्णय घेण्याची मुभा मिळत नाही", असं सांगत त्यांनी राज्यातील आर्थिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील कथित हितसंबंधांवरही टीका केली. सह्याद्रीचं संरक्षण हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा जातीचा विषय नसून, तो महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, कर्जतमधील स्थानिकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देताना, "प्रत्येक वेळी मी स्वतःच नेतृत्व करण्याची गरज नाही", असं जरांगे पाटील यांनी सांगितलं. ज्या गावातील नागरिकांवर अन्याय होत आहे, त्या नागरिकांच्या पाठीशी इतरांनी ताकदीनं उभं राहिले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सह्याद्रीने सर्व जाती-धर्मांना न्याय दिला असून, त्याच्या संरक्षणासाठी राजकीय आणि जातीय भेद बाजूला ठेवण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
या वेळी स्थानिक आंदोलन आणि आपल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनातील फरकही जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केला. स्थानिकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात बाहेरच्या लोकांनी हस्तक्षेप करण्याऐवजी, त्यांच्या भूमिकेला आणि नेतृत्वाला बळ देणे महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, सह्याद्रीच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्रातील जनतेनं एकजुटीनं उभं राहण्याची गरज असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं. या वेळी त्यांनी सत्ताधारी आणि विरोधकांना जनतेच्या भावनांचा विचार करण्याचा इशाराही दिला.
एकीकडे कर्जत परिसरातील जंगलतोडीविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र होत असताना, दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठिंब्यामुळे या मुद्द्याला राज्यव्यापी स्वरूप मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सह्याद्रीचं संरक्षण, जंगलतोडीला विरोध आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावं, असं आवाहन करत जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता या आंदोलनाला राज्यातील विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना कसा प्रतिसाद देतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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