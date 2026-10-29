"मी पाठीमागून वार करणारा माणूस नाही"; 500 कोटींच्या ऑडिओ क्लिपवर विखे पाटलांचं उत्तर
मनोज जरांगे पाटील यांच्या 500 कोटींच्या ऑडिओ क्लिप प्रकरणी संगीता वानखेडे यांनी केलेल्या आरोपांचा मंत्री विखे पाटील यांनी तीव्र शब्दांत इन्कार केला असून,
Published : October 29, 2026 at 4:38 PM IST
पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी 500 कोटींची ऑडिओ क्लिप ऐकवल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या ऑडिओ क्लिपबाबत संगीता वानखेडे यांनी, जरांगे पाटील यांना ही ऑडिओ क्लिप मंत्री विखे पाटील यांनीच दिल्याचा आरोप केला आहे. यावर आज विखे पाटील यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत एसआयटी (SIT) स्थापन केली असून या चौकशीत सर्व काही बाहेर येणार आहे. मी पाठीमागून वार करणारा माणूस नाही, मी असं राजकारण करत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आमचे नेते असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करत आहोत. असे घाणेरडे राजकारण मी कधीच केलं नाही. ज्यांना आरोप करायचे आहेत त्यांनी ते करावेत."
पुण्यातील विधानभवन येथे आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार दत्तात्रय भरणे, खासदार सुप्रिया सुळे आदी उपस्थित होते. यावेळी विखे पाटील यांना प्रसारमाध्यमांनी ऑडिओ क्लिपबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
ते पुढे म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करत असून त्यांनी जी जबाबदारी दिली आहे, ती प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा माझा प्रयत्न असतो. कोण कोणाच्या पाठीमागे आहे हे सध्या समजत नसलं, तरी त्या ऑडिओ क्लिपबाबत एसआयटी (SIT) नेमण्यात आली असून चौकशीत सत्य समोर येईल. आजच्या कालवा समितीच्या बैठकीबाबत विखे पाटील म्हणाले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कालवा सल्लागार समितीची बैठक पार पडली.
एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचं 2027 नियोजन आजच्या बैठकीत करण्यात आलं आहे. पुढील ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यात आलं असून पुणे शहराला 13 टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आलं आहे. सिंचनाचं पाणी काढून ते बिगरसिंचनासाठी देता येणार नाही. पाणी किती कपात करावी हा महापालिकेचा प्रश्न असून, जो मंजूर कोटा आहे त्यानुसारच पाणी मिळणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
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