मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा आमदारांना आवाहन, म्हणाले 'आता पुढाकार...'
मराठा समाजासाठी मराठा आमदारांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले आहे.
Published : June 4, 2026 at 7:30 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका मांडली आहे. तसंच त्यांनी मराठा आमदारांनाही आवाहन केलं आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी विश्वास व्यक्त केला.
मराठा आमदारांनी पुढाकार घ्यावा - "मराठा समाजासाठी आता मराठा आमदारांनी पुढाकार घ्यावा," असं आवाहन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलं आहे. "हैदराबाद गॅझेटनुसार, मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची आमची मागणी होती. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. आमच्यावर विश्वास ठेवा, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड म्हणले आहेत. इथून पुढे जात पडताळणी थांबणार नाही, असं ते म्हणाले. आणखीन बरंच राहिलं आहे. मात्र, आम्ही थोडं समाधानी आहोत," असं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.
मराठवाड्यातील मराठ्यांना आरक्षण देऊ - विखे पाटील यांनी सांगितलं की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सारखे फोन होते. मराठवाड्यातील मराठ्यांना आरक्षण देऊ याबाबत ते सकारात्मक आहेत. यावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, "थोडा विश्वास वाटतोय, मात्र दगाफटका झाला तर मी लढायला पुन्हा तयार आहे. प्रक्रियेला गती आली आहे. सध्या तरी काम होत असल्याने विश्वास वाटायला लागला आहे. आमचे म्हणणे चुकीचे नव्हते. प्रमाणपत्र देताना होत असलेली चूक आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. प्रमाणपत्र देताना कुटुंबातील एक व्यक्तीकडे प्रमाणपत्र असताना दुसऱ्या सदस्याला प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते, ते आम्ही सरकारला पटवून सांगितलं."
एका महिन्यात सातारा गॅझेट येईल - "एका महिन्यानंतर सातारा गॅझेटचंही काम होणार आहे. हळूहळू पुढं जाऊ. प्रमाणपत्र देत नसतील तर अधिकाऱ्यांना सांगत चला. शांत बसू नका," असं आवाहन जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला केलं. प्रत्येक तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी कक्ष स्थापन झाले का? झाल्यास तेथे कुणबी प्रमाणपत्रासाठी काम होत आहे का? यासाठी दक्ष रहा. मराठा समाजासाठी आता मराठा आमदारांनी पुढाकार घ्यावा. लवकरच मराठा कुणबी कक्ष स्थापन होणार आहे. तीन प्रस्ताव बाकी आहेत. त्यावरही मुख्यमंत्री सही करणार असं सांगितलं असल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
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