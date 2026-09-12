"आता मुंबईला जायचं फायनल..."; मनोज जरांगेंची अंतरवाली सराटीतून सर्वात मोठी घोषणा
मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईला जाण्याबाबत मोठी घोषणा केली आहे.
Published : September 12, 2026 at 1:07 PM IST
जालना : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीतून मोठी घोषणा केली आहे. जरांगेंनी मुंबईला जाण्याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी इथं आज शनिवारी (12 सप्टेंबर) मराठा समाजाची महत्त्वाची आणि निर्णायक बैठक पार पडली आहे. जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली असून मुंबईला जायचं फायनल झालं आहे, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली आहे. विशेष म्हणजे, मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 15 वा दिवस आहे.
या मार्गाने मुंबई गाठणार : आंतरवाली सराटीतून मुंबईकडे निघाल्यानंतर मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा पहिला मुक्काम बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे, दुसरा मुक्काम अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथे, तिसरा मुक्काम हडपसर इथं, तर चौथा मुक्काम रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथे असेल. त्यानंतर मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचं मनोज जरांगेंनी सांगितलं.
'न्यायदेवता गोरगरिबांवर अन्याय करत नाही' : मुंबईला येऊ इच्छित नसलेल्या मराठा बांधवांनी मुख्य रस्त्यावर येऊन आंदोलनकर्त्यांचे स्वागत करावं आणि त्यांना आशीर्वाद द्यावा, असं आवाहनदेखील जरांगेंनी केलं. सर्वांनी एकाच मार्गाने मुंबईकडे जावे, मार्ग बदलू नये आणि संपूर्ण प्रवासात शांतता व शिस्त पाळावी, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाबद्दल जरांगेंनी न्यायव्यवस्थेचे आभार मानले. “न्यायदेवता गोरगरिबांवर अन्याय करत नाही. सरकार जरी अन्याय करत असलं, तरी न्यायालय आपल्या पाठीशी आहे,” असं ते म्हणाले. मराठा समाजानं न्यायव्यवस्थेचा सन्मान करावा, असे आवाहनही त्यांनी केलं.
'गृहमंत्री आणि पोलिसांनी मराठा बांधवांना अडवू नये' : आंतरवाली सराटीतून निघाल्यापासून मुंबईतील आंदोलन संपेपर्यंत आणि आरक्षणाचा हक्क घेऊन परत येईपर्यंत आंदोलन शांततेत करण्याचं आवाहन जरांगेंनी केलं. दगडफेक करू नका, कायद्याचे उल्लंघन करू नका. आंदोलनाचा मार्ग हा शांततेचाच असला पाहिजे, असं ते म्हणाले.
सरकारकडून अडथळे निर्माण केले जात असले तरी न्यायालय आपल्या बाजूनं असल्याचे सांगत त्यांनी मराठा बांधवांना संयम राखण्याचं आवाहन केलं. कोणत्याही समाजबांधवाने कायद्याच्या विरोधात कृती केल्यास आपण त्याविरोधात आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी दिला. गृहमंत्री आणि पोलिसांनी मराठा बांधवांना अडवण्यासाठी कुठेही बॅरिकेड्स लावू नयेत. लोकशाही मार्गाने आणि शांततेत आंदोलन करून आपला हक्क मिळवायचा आहे, असं जरांगेंनी म्हटलं. आंदोलनादरम्यान अडवण्यात आल्यास रस्त्यावरच शांततेनं ठिय्या देण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं.