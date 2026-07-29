ETV Bharat / state

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा पुन्हा एल्गार; 29 ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा इशारा

मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सरकारला पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आंदोलन करणार आहेत.

Manoj Jarange Patil
मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जालना : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला 29 ऑगस्ट 2026 रोजी तब्बल 3 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या महत्त्वपूर्ण टप्प्याच्या पार्श्वभूमीवर, मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारविरोधात आरपारच्या लढ्याची घोषणा केलीय. आज अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली.

पुन्हा एकदा केली उपोषणाची घोषणा : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाची घोषणा केलीय. मराठा आरक्षण आंदोलनाला 29 ऑगस्ट रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला 28 ऑगस्टपर्यंत मराठा समाजाच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्याची मुदत दिली आहे. अन्यथा 29 ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे शेवटचं उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

माहिती देताना मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)

दिल्लीत घेण्यात येणार मराठा समाजाचे अधिवेशन : आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या मराठा बांधवांनी मोठ्या संख्येनं अंतरवाली सराटी येथे उपस्थित राहावं, असं आवाहन त्यांनी केलं. तसंच, प्रत्यक्ष उपस्थित राहणं शक्य नसलेल्या नागरिकांनी आपल्या गावात रॅली काढून मराठा आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असंही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी दिल्लीत मराठा समाजाचे अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याची घोषणाही केली. मात्र, या अधिवेशनाची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. बैठकीत त्यांनी मराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सरकारनं तातडीनं ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी केली.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या :

  • 1) राज्यात सापडलेल्या 58 लाख नोंदींच्या आधारे कुणबी जात प्रमाणपत्रे द्यावीत.
  • 2) हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मराठवाड्यातील पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्रे द्यावीत.
  • 3) सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंध आणि बॉम्बे या पाच संस्थानांच्या गॅझेटिअरची शासन निर्णयासह (GR) अंमलबजावणी करावी.
  • 4) मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.
  • 5) ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा मराठा समाजालाही लागू कराव्यात.
  • 6) अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाचे व्याज परतावे द्यावेत.
  • 7) सारथी संस्थेच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू कराव्यात.
  • 8) मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे.
  • 9) एसईबीसी, ईएसबीसी आणि एसडब्ल्यूएस प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना तातडीने नियुक्त्या द्याव्यात.
  • 10) ईसीबीसी आरक्षणातून निवड झालेल्या उमेदवारांना सेवेत रुजू करून घ्यावे.
  • 11) कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळालेल्या मराठा बांधवांना वैधता (Validity) प्रमाणपत्रे तातडीने द्यावीत.

हेही वाचा -

  1. नसरापूर प्रकरणात न्याय मिळाला, मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक; आता संतोष देशमुख प्रकरणी तोच नियम लावा, मनोज जरांगेंची भूमिका
  2. मुख्यमंत्र्यांनी छक्के पंजे करू नयेत, मराठ्यांपुढे सरकारचं शहाणपण चालत नाही, मनोज जरांगे पाटील कडाडले
  3. '58 लाख नोंदींचे तातडीनं आदेश काढा'; मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीपूर्वी मनोज जरांगे पाटलांची महत्त्वाची मागणी

TAGGED:

मराठा आरक्षण
मनोज जरांगे पाटील
MARATHA RESERVATION
MANOJ JARANGE PATIL STRIKE
MANOJ JARANGE PATIL PROTEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.