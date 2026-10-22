'500 कोटी रुपये कोणी घेतल्याची चौकशी करा, अन्यथा तुम्ही सामील असल्याचा समज होईल'-मनोज जरांगेंचे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान
कथित ऑडिओ क्लिपमधील संभाषणाची सत्यता तपासावी आणि 500 कोटी रुपयांच्या उल्लेखामागील नेमके तथ्य समोर आणावे, अशी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
Published : October 22, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 2:33 PM IST
जालना : मराठा समाजाला जाणूनबुजून त्रास देण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून षडयंत्र रचले जात असल्याचा गंभीर आरोप मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. आपल्या विरोधात राजकीय डावपेच आखले जात आहेत. आपल्याला बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावाही त्यांनी केला. एका कथित ऑडिओ क्लिपचा संदर्भ देत जरांगे यांनी 500 कोटी रुपयांचा उल्लेख केला. हे पैसे कोणी दिले? याचा तपास करण्याचं आव्हान मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. गुरुवारी जालन्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी- आपल्याविरोधात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर षडयंत्र का रचले जात आहे, याचा शोध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. निवडणुकीच्या काळात, उपोषणादरम्यान तसेच आंदोलनाच्या वेळीही आपल्याविरोधात कटकारस्थान रचण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आम्ही सत्य जनतेसमोर ठेवले आहे. आता 500 कोटी रुपये कोणी दिले, याचा शोध घेतला पाहिजे. फडणवीस साहेब, तुम्ही याचा शोध घ्या. शोध घेतला नाही, तर तुम्हीही यात सहभागी आहात, असा माझा समज होईल,2029 च्या निवडणुकीत भाजपचा एकही उमेदवार निवडून येऊ देणार नाही-मराठा आरक्षण आंदोलक, मनोज जरांगे पाटील
एकनाथ शिंदेंबाबतही व्यक्त केली नाराजी- आपण गरीब आणि सर्वसामान्यांसाठी आंदोलन करत असल्यामुळे आपल्याविरोधात राजकीय डावपेच आखले जात आहेत. आपल्याविरोधात बोलणाऱ्यांना राजकीय पाठबळ दिले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.आपल्याविरोधात बोलणाऱ्यांमध्ये शिंदे यांच्या गटातील काही जणांचा हात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत नाराजी व्यक्त करताना जरांगे म्हणाले, “शिंदे साहेब, आम्हाला तुमचा अभिमान होता; मात्र तुमच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती.”
खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप- आपल्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. बीडमधील काही प्रकरणांचा संदर्भ देत त्यांनी संबंधित कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच आपल्याविरोधात बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी पत्रकारांवर दबाव आणला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. उपोषणादरम्यान आपण भाकरी खात असल्याच्या चर्चा जाणीवपूर्वक पसरवल्या जात असल्याचंही ते म्हणाले. आपल्याविरोधात सातत्यानं नकारात्मक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
'व्होट जिहाद', ओबीसीकरणाचाही कथित क्लिपमध्ये उल्लेख- कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये 'व्होट जिहाद', मराठा समाजाचे ओबीसीकरण आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील कथित 'लव्ह जिहाद' प्रकरणासह विविध मुद्द्यांवर प्रचार करण्याबाबत उल्लेख असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला. दरम्यान, पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेले आरोप आणि कथित ऑडिओ क्लिपमधील दावे यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा-