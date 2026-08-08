"मला पहाटे 5 वाजताच कळलंय..."; फडणवीसांवर आरोप करत मनोज जरांगे पाटलांचा खळबळजनक दावा!
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर आणि विशेषतः नेत्यांवर गंभीर आरोप केला आहे. ''मला अटक होऊ शकते'', असं ते म्हणाले.
Published : August 8, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 5:49 PM IST
सोलापूर : कुणबी प्रमाणपत्र जात पडताळणी कार्यालयात रद्द होत असल्याने राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी पश्चिम महाराष्ट्र दौरा सुरू केला आहे. शनिवारी दुपारी मनोज जरांगे सोलापूर शहरात आले होते. मनोज जरांगे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर गंभीर आरोप केला आहे. ''माझ्या आंदोलनात मला अटक होऊ शकते किंवा माझ्या रॅलीत हल्ला होऊ शकतो'', असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला आहे. ''मला पहाटे 5 वाजता कळलंय, देवेंद्र फडणवीसांनी माझ्या विरोधात कट रचलाय, फडणवीस हे शेवटचा डाव आखत आहेत, रॅलीवर दगडफेक, रॅली वर हल्ला, बंदोबस्त काढत आहेत, आणि मला अटक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे'', असं ते म्हणाले.
''आता 29 तारखेला दाखवणार'' : ''फडणवीस यांचे सर्व डाव फसले आहेत, म्हणून ते शेवटचा डाव आखत आहेत'', असा आरोप जरांगे पाटील यांनी सोलापुरात केल्याने राज्यातील मराठा बांधव संताप व्यक्त करत आहेत. ''मी खोट कधीच बोलत नाही. फडणवीस यांना वाटू लागलंय, मोठ्या संख्येने निवडून आले आहेत, मी काहीही केलेलं चालेल. फडणवीस यांनी समजून घ्यावे, 'मराठा'मुळे निवडून आलो आहोत, आता 29 तारखेला दाखवणार'', असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
बावनकुळेंवर टीका : 'चंद्रशेखर बावनकुळे थेट पत्र लिहितात. कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करा', याबाबत माहिती देताना, जरांगे पाटील यांनी दहीहंडे आणि बोडके यांची रद्द झालेली शासकीय कागदपत्रे दाखवली. ''रद्द झालेली प्रमाणपत्रे दुरुस्त करून द्या अन्यथा रान उठवणार, एकाही मराठ्यावर अन्याय झाला, तर सहन केला जाणार नाही. नऊ जिल्ह्यातील 61 दाखले रद्द करण्यात आली आहेत'', असे त्यांनी सांगितले.
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