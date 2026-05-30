मराठा आरक्षण आंदोलन : मनधरणी करण्यात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांना अपयश, मनोज जरांगेंचं भर उन्हात आंदोलन
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी भर उन्हात शेतात बसून आंदोलन सुरू केलं आहे. आता सरकारशी शेतात बसूनच चर्चा करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Published : May 30, 2026 at 9:26 AM IST
Updated : May 30, 2026 at 10:24 AM IST
जालना : मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र वितरण, आंदोलकांवरील गुन्हे आणि हैदराबाद गॅझेट या मुद्द्यांवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मनोज जरांगे यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी सरकारकडून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचं आश्वासन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून देण्यात आलं. मात्र तरीही मनोज जरांगे यांचं समाधान न झाल्यानं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड यांच्या शिष्टाईला यश आलं नाही. सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत मनोज जरांगे यांनी आजपासून आमरण उपोषणावर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर आज सकाळपासून मनोज जरांगे यांनी आंतरवली सराटीतील शेतात बसून आंदोलन सुरू केलं आहे. सरकारशी आता शेतात बसूनच चर्चा करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
मराठा आंदोलकांवरील 668 पैकी 567 गुन्हे मागे : राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं की, “कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, प्रमाणपत्र देण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. अडथळे निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. पुढील काही दिवसांत प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेत आणखी सुधारणा दिसून येतील. राज्यातील मराठा आंदोलकांवरील 668 पैकी 567 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. 91 गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित असून काही गुन्ह्यांबाबत आक्षेप असल्यानं अडचणी आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठपुराव्यामुळे 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुन्हे मागे घेण्यात आले.” मात्र राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या या वक्तव्यानं मनोज जरांगे यांचं समाधान झालं नाही. आंदोलकांवरील सर्वच गुन्हे मागे घेण्यासाठी मनोज जरांगे अडून बसले.
आंदोलकांच्या 269 कुटुंबांना देण्यात आली आर्थिक मदत : आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना मदतीबाबतही विखे पाटील यांनी माहिती दिली. “269 कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात आली असून, 100 टक्के मदत पोहोचवली आहे. मृत आंदोलनकर्त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्यासाठी सरकारचा पाठपुरावा सुरू आहे,” असं त्यांनी सांगितलं. 58 लाख कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावर बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, “शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून 49 हजार 78 कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. राज्यात आतापर्यंत 12 लाख 96 हजार कुणबी दाखले देण्यात आले असून, मराठवाड्यात 3 लाख 251 दाखले वितरित करण्यात आले. अनेकदा अर्जच येत नसल्यानं दाखले देण्यास अडचणी निर्माण होतात.” सातारा गॅझेट आणि हैदराबाद गॅझेट संदर्भात विखे पाटील यांनी सावध भूमिका मांडली. “हैदराबाद गॅझेट प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे सातारा गॅझेटबाबत निर्णय घेताना घटनात्मक तरतुदींचा अभ्यास करावा लागणार आहे,” असं ते म्हणाले. जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबतही विखे पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिलं. “जात वैधता प्रमाणपत्र देऊ नका, असे कुणीही आदेश दिलेले नाहीत. जात प्रमाणपत्र दिलं जात असेल, तर वैधता प्रमाणपत्रही दिलं जाईल,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मनोज जरांगेंचे सरकारवर गंभीर आरोप, आंदोलनावर ठाम : मनोज जरांगे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला होता. “10 महिन्यांत सरकारनं आमच्या कोणत्याही मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. मुख्यमंत्री कार्यालयानं प्रमाणपत्र वाटप थांबवलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिल्यास उद्यापासून हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप सुरू होईल,” असा दावा त्यांनी केला. जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेटनुसार 58 लाख नोंदींना प्रमाणपत्र व वैधता देण्याबाबत लेखी आदेश देण्याची मागणी केली. तसेच सातारा संस्थान गॅझेटचा जीआर काढणं, आंदोलकांवरील गुन्हे कमी करणं, मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करणं, सारथीच्या योजना सुरू करणं, शिंदे समितीला मुदतवाढ देणं आणि आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना नोकऱ्या देणं या प्रमुख मागण्या त्यांनी मांडल्या. त्यानंतर त्यांनी आज आंदोलनाचं हत्यार उपसलं.
