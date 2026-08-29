मराठा आरक्षण आंदोलन : मनोज जरांगे आजपासून पुन्हा मैदानात, मागण्या मान्य न झाल्यास वर्षावर आंदोलनाचा इशारा
मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे हे आजपासून अंतरवाली सराटी इथं पुन्हा उपोषणाला सुरुवात होणार आहेत. सकाळी 10 वाजता या उपोषणाला प्रारंभ होणार आहे.
Published : August 29, 2026 at 7:35 AM IST
जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे हे आजपासून अंतरवाली सराटी इथं पुन्हा उपोषणाला सुरुवात होणार आहेत. सकाळी 10 वाजता या उपोषणाला प्रारंभ होणार असून, त्यासाठी अंतरवाली सराटीत मोठ्या संख्येनं मराठा समाज बांधव जमण्याची शक्यता आहे. उपोषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी मनोज जरांगे हे गावातील ग्रामदैवताचं दर्शन घेणार आहेत. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून उपोषणाला सुरुवात करणार आहे, अशी माहिती त्यांनी माध्यमांना दिली आहे. दरम्यान मनोज जरांगे यांचं आजपासून आंदोलन सुरू होणार असल्यानं जालना पोलीस दलातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.
मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी या अगोदर अनेक वेळा आंदोलनं केली आहेत. मात्र यावेळचं हे आपलं शेवटचं उपोषण आणि निर्णायक आंदोलन असणार आहे, असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे. मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीवर सरकारनं ठोस आणि अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आता सरकारला सुट्टी नाही, असा थेट इशारा मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
मनोज जरांगेंना भाव देत नाही - विजय वडेट्टीवार : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे हे आजपासून अंतरवाली सराटीत आंदोलन सुरू करत णआहेत. मात्र त्यांच्या आंदोलनावरुन विरोधकांमधूनही टीका करण्यात येत आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर टीका केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, "मी जरांगेला भाव देत नाही, जरांगेनं सरकारचे कपडे उतरवावे, सरकारनं जरांगेचे कपडे उतरवावे, आम्हाला काही देणं घेणं नाही. आमच्या वाट्याचं कुणालाही देऊ नये, तसंच ओबीसींच्या वाट्याचं घेऊ नये. द्यायचंच असेल तर तुम्ही जसं ईडब्लूएससाठी दहा टक्के आरक्षण न मागता वाढवून दिलं. म्हणजेच 50 टक्केची मर्यादा ओलांडली. आता ती मर्यादा 60 टक्केवर गेली. पुन्हा 40 टक्के वाढवा अ, ब, क, ड काढून टाका. मनोज जरांगेंच्या नादाला लागायचा, त्याचा प्रश्न आहे. मात्र, ओबीसींच्या नादाला कोणी लागू नये, हा आमचा प्रश्न आहे," असा हल्लाबोल काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार प्रसार माध्यमांना बोलताना केला.
मनोज जरांगे एकनाथ शिंदेंचा माणूस - गुणरत्न सदावर्ते : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे हे आजपासून अंतरवाली सराटीत आंदोलन करणार आहेत. मात्र त्यांच्या आंदोलनापूर्वीच मोठं राजकारण रंगत आहे. या आंदोलनावरुन मनोज जरांगे यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे. यात आता वकील गुणरत्न सदार्वते यांनीही उडी घेतली आहे. याबाबत वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं की, "जरांगे ज्या पद्धतीनं बरळत आहे, हे त्याला कुणी तरी फिड केलेलं आहे असं वाटते. एकनाथ शिंदे यांच्यासह मोठ्या नेत्यांचा जरांगे यांना छुपा पाठिंबा आहे. आंदोलन करण्याची मुभा सर्वांना आहे, पण संविधानाच्या अधीन राहून आंदोलन करावं लागते. जी भाषा मनोज जरांगे याच्याकडून वापरली जात आहे, महत्वांच्या व्यक्तीबद्दल भाषा अर्वाच्च भाषेत बोललं जात आहे, हे अत्यंत गंभीर आहे. सर्वकाही रेकॉर्डींग केलं जात आहे, त्यामुळे जरांगे यांना तातडीनं अटक करा," अशी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केली आहे.
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