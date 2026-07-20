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मानखुर्दमध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात; ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू, चालक-वाहकासह 7 जण जखमी

मुंबईतील मानखुर्द भागात आज सकाळी 'बेस्ट' बस एका डिव्हायडरवर आदळली. या घटनेत 65 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या अपघातात बसचा चालक आणि वाहकही जखमी झाले.

Mankhurd BEST bus accident
मानखुर्दमध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 1:24 PM IST

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मुंबई : मानखुर्द येथे आज सोमवारी (20 जलै) सकाळी बेस्ट बसचा भीषण अपघात झाला. सायन-पनवेल महामार्गावरील विश्वकर्मा रुग्णालयासमोर भरधाव बेस्ट बस दुभाजकावर आदळल्याने हा अपघात घडला. या दुर्घटनेत महामार्ग ओलांडण्यासाठी उभ्या असलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला असून, बसचा चालक, वाहक आणि 5 प्रवासी असे एकूण 7 जण जखमी झाले आहेत. ही घटना सोमवारी सकाळी सुमारे 9.15 वाजण्याच्या सुमारास घडली. बेस्टची 501 क्रमांकाची बस सायन-पनवेल महामार्गावरून जात असताना चालकाचं नियंत्रण सुटल्याने बस थेट दुभाजकावर जाऊन धडकली.

ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू : मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातावेळी 65 वर्षीय भास्कर पांडे हे महामार्ग ओलांडण्यासाठी दुभाजकाजवळ उभे होते. बसची जोरदार धडक बसल्यानं ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीनं घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. या अपघातात बसचे चालक बानवारी शर्मा, वाहक वैभव वाघमारे तसेच शिवमंगल मैती, गणेश पटेल, लता वागळे, राजेश वरुगामीना आणि अंकिता जाधव हे जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींवर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. या अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

पुढील तपास सुरू? : मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी सुमारे 9.15 वाजता सायन-पनवेल महामार्गावरील मानखुर्द येथे हा अपघात घडला. बेस्टची 501 क्रमांकाची बस महामार्गावरून जात असताना अचानक दुभाजकावर जाऊन आदळली. या अपघातात एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला, तर सात जण जखमी झाले.

अपघातावेळी बस चालकाचे नियंत्रण सुटलं होतं की वाहनात काही तांत्रिक बिघाड झाला होता? याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नसून, मानखुर्द पोलीस आणि बेस्ट प्रशासन या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.

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