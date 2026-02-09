ETV Bharat / state

पुण्याच्या महापौरपदी मंजुषा नागपुरे तर उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर यांची बिनविरोध निवड!

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाला मोठ यश मिळालं असून भाजपाचे 119 नगरसेवक निवडून आले आहेत.

Manjusha Nagpure was elected unopposed as the Mayor of Pune Municipal Corporation
पुण्याच्या महापौरपदी मंजुषा नागपुरे तर उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर यांची बिनविरोध निवड! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 1:56 PM IST

पुणे : पुणे महापालिकेच्या आज (9 फेब्रुवारी) झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत महापौरपदी भाजपाच्या मंजुषा नागपुरे तर उपमहापौरपदी रिपब्लिकन पक्षाचे परशुराम वाडेकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळं सर्वत्र दुःख असल्यानं ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, असा प्रस्ताव भाजपाचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी दिला. यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी माघार घेतली. त्यामुळं ही निवडणूक बिनविरोध करण्यात आली.

निवडणुकीत भाजपाला मोठ यश : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाला मोठ यश मिळालं असून भाजपाचे 119 नगरसेवक निवडून आले आहेत. भाजपाकडून महापौरपदासाठी मंजुषा नागपुरे आणि उपमहापौरपदासाठी परशुराम वाडेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता, तर काँग्रेसकडून अश्विनी लांडगे यांनी महापौरपदासाठी व उपमहापौरपदासाठी साहिल केदारी यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शीतल सावंत यांनी महापौरपदासाठी तर दत्तात्रय बहिरट यांनी उपमहापौरपदासाठी अर्ज भरला होता. मात्र, आज महापौरपदाच्या निवडणुकीच्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी अर्ज माघारी घेतल्यानंतर महापौरपदी मंजुषा नागपुरे तर उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.



काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी घेतली माघार : आज सकाळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पिठासीन अधिकारी म्हणून कामकाज सुरू केल्यावर त्यांनी महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी 15 मिनिटांची वेळ दिली. यावेळी भाजपाचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळं सर्वत्र दुःख असल्यानं ही निवडणूक बिनविरोध करण्यात यावी, असं आवाहन केलं. याला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं प्रतिसाद दिला. निवडणुकीच्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी माघार घेतली. त्यामुळं पुणे महापालिकेच्या महापौरपदी मंजुषा नागपुरे तर उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर यांची बिनविरोध निवड झाली.

