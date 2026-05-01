महाराष्ट्र दिनी दुर्दैवी घटना : त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानचे सचिव मनीष घाडगे पाटील यांचं निधन

त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानचे सचिव मनीष घाडगे पाटील यांचं अखेर निधन झालं आहे. मंगळवारी 28 तारखेला त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

Etv BharatManish Ghadge Patil Passes Away In Newasa
मनीष घाडगे पाटील (ETV Bharat Reporter)
Published : May 1, 2026 at 8:52 PM IST

अहिल्यानगर : नेवासा फाटा येथील त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठान शैक्षणिक संकुलाचे सचिव मनीष घाडगे पाटील यांचं शुक्रवारी महाराष्ट्र दिनी पहाटे नगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झालं. त्यांच्या अकाली निधनामुळे नेवासा तालुक्यासह शैक्षणिक क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.

सचिव कार्यालयात स्वतःला कोंडून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवार 28 तारखेला दुपारच्या सुमारास त्यांनी संस्थेच्या सचिव कार्यालयात स्वतःला कोंडून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली होती. त्यांनी कार्यालयाचे दोन्ही दरवाजे आतून बंद करून हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचं समोर आलं आहे. या घटनेनंतर त्यांना गंभीर अवस्थेत बाहेर काढून तातडीनं नगर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. काही दिवसांपासून त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू होते. मात्र उपचारांना प्रतिसाद न मिळाल्यानं अखेर शुक्रवारी पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाची वार्ता समजताच परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून अनेकांनी दु:ख व्यक्त केलं आहे.

हसतमुख म्हणून ओळखले जात होते मनीष घाडगे पाटील : मनीष घाडगे पाटील हे स्वभावानं अत्यंत शांत, संयमी आणि हसतमुख म्हणून ओळखले जात होते. त्यामुळे त्यांनी आत्महत्येसारखा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आल्यानंतर सुरुवातीला अनेकांना यावर विश्वास बसत नव्हता. दरम्यान, ही घटना संशयास्पद असल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर सुरू असून त्यांनी असे टोकाचे पाऊल का उचलले याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. या प्रकरणाचा सखोल तपास पोलीस प्रशासनाकडून सुरू असून येत्या काही दिवसांत या घटनेमागील नेमकं कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा :

  1. 'विकासपुरुष हरपला' : अजितदादांचे निकटवर्तीय माजी आमदार सुरेश कुमार जेथलिया यांचं निधन
  2. पद्मश्री आचार्य चंदना जी यांना अश्रुपूर्ण निरोप; मावळातील अभय प्रभावना इथं शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
  3. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन भास्कर राव यांचं निधन

TAGGED:

MANISH GHADGE PATIL
MANISH GHADGE PATIL PASSES AWAY
मनीष घाडगे पाटील यांचं निधन
त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानचे सचिव
MANISH GHADGE PATIL PASSES AWAY

