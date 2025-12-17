ETV Bharat / state

मोठी बातमी! माणिकराव कोकाटे यांनी दिला मंत्रिपदाचा राजीनामा, खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडं सोपवली

माणिकराव कोकाटे यांनी अखेर मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलाय. त्यांच्या सर्व खात्यांची जबाबदारी ही अजित पवार यांच्याकडं देण्यात आलीय.

Manikrao Kokate ministry resign
माणिकराव कोकाटे (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 17, 2025 at 9:48 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 10:00 PM IST

मुंबई : रमीफेम मंत्री माणिकराव कोकाटेंना दोन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. शिवाय त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आलंय. अटक टाळण्यासाठी कोकाटेंची कायदेशीर पळापळ सुरु आहे. दरम्यान, मोठी बातमी समोर येत असून, माणिकराव कोकाटे यांनी अखेर राजीनामा दिलाय.

माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मंजूर : क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलाय. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राचा संदर्भ देत खातेबदल पत्राला मंजुरी दिलीय. त्यामुळं राज्याच्या राजकीय वर्तुळातील ही सर्वात मोठी बातमी असून, आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडंच माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील सर्व खात्यांची जबाबदारी असणार आहे. माणिकराव कोकाटे यांनी अजित पवारांकडं आपला राजीनामा दिला होता. त्यानंतर सर्व घडामोडी वेगानं घडल्या आहेत.

अजित पवार यांच्याकडं अतिरिक्त कार्यभार : सदनिका घोटाळाप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयानं शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर माणिकराव कोकाटे बुधवारी सकाळीच मुंबईतील लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांच्यावर तिथं उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, राजीनामा दिल्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांची खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडं सोपवण्यात आली आहेत.

Manikrao Kokate has resigned
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांची सगळी खाती अजित पवार यांच्याकडे सोपवली (Governor Office/ETV Bharat Reporter)

हायकोर्टात शुक्रवारी सुनावणी : मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना शासकीय कोट्यातील 10 टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी नाशिक प्रथम वर्ग न्यायालयानं 2 वर्षे कारावास आणि 10 हजार दंडाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयात या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर कोकाटे यांची दोन वर्षांची शिक्षा आणि 10 हजाराचा दंड कायम ठेवला. नाशिक सत्र न्यायालयानं बुधवारी कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट बजावून त्यांना त्वरित अटक करावी, असे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. दरम्यान, माणिकराव कोकाटे प्रकरणी हायकोर्टात शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. वकील अनिकेत निकम यांनी अपिल करुन तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली होती.

