मोठी बातमी! माणिकराव कोकाटे यांना जेल नाही पण बेल मंजूर, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं कायम ठेवलेल्या निकालाविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुंबई - नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं कायम ठेवलेल्या निकालाविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयानं कोकाटे यांना मोठा दिलासा दिलाय. न्यायालयानं कोकाटे यांना जामीन मंजूर केलाय. त्यामुळं कोकाटे यांची अटक आता टळली आहे.

माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मंजूर : माणिकराव कोकाटे यांनी बुधवारी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राचा संदर्भ देत खातेबदल पत्राला मंजुरी दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडंच माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील सर्व खात्यांची जबाबदारी असणार आहे. माणिकराव कोकाटे यांनी अजित पवारांकडं आपला राजीनामा दिला होता.

हायकोर्टात सुनावणी : माणिकराव कोकाटे यांना शासकीय कोट्यातील 10 टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी नाशिक प्रथम वर्ग न्यायालयानं 2 वर्षे कारावास आणि 10 हजार दंडाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयात या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर कोकाटे यांची दोन वर्षांची शिक्षा आणि 10 हजाराचा दंड कायम ठेवला.

