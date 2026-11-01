कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातील 'मणिकर्णिका कुंड' होणार पुनरुज्जीवित; काय आहे या ऐतिहासिक बारवशिल्पाचं धार्मिक महत्त्व?
कोल्हापूर येथील ऐतिहासिक श्री अंबाबाई मंदिराच्या परिसरातील प्राचीन व पवित्र 'मणिकर्णिका कुंड' पुनरुज्जीवित करण्याचं काम आता 95 टक्के पूर्ण होऊन अंतिम टप्प्यात आलं आहे.
Published : November 1, 2026 at 6:25 PM IST
कोल्हापूर : दक्षिण काशी अशी ओळख असलेल्या कोल्हापुरात, साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेल्या आई अंबाबाई मंदिराच्या बांधकामाची सुरुवात नवव्या शतकात झाली आणि हे मंदिर बाराव्या शतकात बांधून पूर्ण झालं. स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या या मंदिराच्या घाटी दरवाजाजवळ नैसर्गिक पाण्याचा जिवंत उमाळा होता. ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील काशी येथे मणिकर्णिका घाट आहे, तसाच दक्षिण काशी म्हणून ओळख असलेल्या कोल्हापुरात 'मणिकर्णिका कुंड' अर्थात उत्कृष्ट बारवशिल्प पाहायला मिळतं.
काही वर्षांपूर्वी हा कुंड बुजवण्यात आला होता; मात्र पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीनं ऐतिहासिक मणिकर्णिका कुंड पुनर्जीवित करण्याचे काम सुरू असून ते आता अंतिम टप्प्यात पोहोचलं आहे. मंदिर रचनेत अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या मणिकर्णिका कुंडाचा मूळ ढाचा कायम ठेवून हे काम करण्यात आले आहे. भारतात केवळ दोनच ठिकाणी 'मणिकर्णिका' नावाने कुंड आहेत. कोल्हापुरातील मणिकर्णिका कुंडाचं धार्मिक महत्त्व सांगणारा ईटीव्ही भारतचा हा रिपोर्ट.
करवीर निवासिनी आई अंबाबाई करवीर क्षेत्रात आल्यानंतर तिच्या कानातील कुंडलं हरवली. ती ज्या जागेवर सापडली, त्या जागेला 'मणिकर्णिका कुंड' म्हणतात. दक्षिण भारतातील अनेक मंदिरांमध्ये दोन कुंडे आढळतात; यातील एका कुंडातून देवाच्या स्नानासाठी जल घेतलं जातं, तर दुसऱ्या कुंडात देवीच्या स्नानाचं पाणी सोडलं जातं. या कुंडात खाली उतरण्यासाठी पायऱ्या असतात, म्हणून याला 'बारवशिल्प' असंही म्हटलं जातं. कोल्हापुरातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिराच्या घाटी दरवाजाजवळ 9 व्या ते 12व्या शतकाच्या काळात बांधलेला मणिकर्णिका कुंड अस्तित्वात होता. कालांतरानं 1957 साली ही जागा कोल्हापूर महापालिकेकडे वर्ग झाली. महापालिकेनं पहिल्यांदा या जागेवर उद्यान आणि त्यानंतर स्वच्छतागृह उभारल्यामुळे या ऐतिहासिक कुंडाचं धार्मिक पावित्र्य जपलं गेलं नव्हतं. यामुळे भाविकांमधून मणिकर्णिका कुंड पुनर्जीवित करण्याची मागणी पुढे आली. 2016 या वर्षी यासाठी आंदोलनही झालं. यानंतर पुरातत्त्व विभाग आणि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या पुढाकारानं पुन्हा उत्खनन करून मणिकर्णिका कुंडाच्या पुनर्जीवनाचं काम गेली अनेक वर्षे सुरू होतं.
आता हे काम 95 टक्के पूर्ण झाले असून, पौराणिक महत्त्व असलेल्या या जागेचा मूळ ढाचा कायम ठेवून हे काम करण्यात आलं आहे. सुमारे 40 फूट खोल चौकोनी आकाराची दोन कुंडे, खाली उतरण्यासाठी दगडी पायऱ्या आणि राजदरबारात असतात तशा कपडे बदलण्याच्या ओवऱ्या, अशी सुंदर रचना मणिकर्णिका कुंडाची पाहायला मिळते. एकेकाळी राजघराण्यातील सदस्य जगदंबेच्या दर्शनाला आल्यानंतर आपली जुनी वस्त्रं मणिकर्णिका कुंडाच्या काठावर ठेवून, नवीन वस्त्रं परिधान करून आई अंबाबाईच्या दर्शनाला जायचं. त्यांनी उतरवून ठेवलेली जुनी वस्त्रं सर्वसामान्यांना उपलब्ध व्हायची. साधुसंत, महंत आणि भाविकांनी मणिकर्णिका कुंडात स्नान करून दर्शन घेण्याची परंपरा होती; तसा उल्लेख 'करवीर माहात्म्य' या ग्रंथात आढळतो. देशाच्या उत्तरेला असलेली उत्तरकाशी आणि दक्षिणेतील करवीर नगरी म्हणजेच दक्षिण काशी यांच्यात आढळणाऱ्या या साधर्म्यामुळे, मणिकर्णिका कुंड हा मंदिर रचनेतील महत्त्वाचा अलंकार असल्याचं मत मंदिर रचना आणि मूर्ती अभ्यासक उमाकांत राणींगा यांनी व्यक्त केलं.
ऐतिहासिक मणिकर्णिका कुंड पुनरुज्जीवित होणार
मंदिर रचनेत महत्त्व असलेल्या मणिकर्णिका कुंडाच्या पुनर्जीवनाचं काम आता अंतिम टप्प्यात आलं आहे. दगडी बांधकाम, आकर्षक ओवऱ्या आणि पायऱ्या यांमुळे मंदिराचा अविभाज्य अंग असलेला मणिकर्णिका कुंड भाविकांसाठी लवकरच खुला होणार आहे. यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती प्रयत्नशील असल्याचं व्यवस्थापक महादेव दिंडे यांनी सांगितलं.
मंदिराच्या ऐतिहासिक सौंदर्यात पडणार भर
स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून कोल्हापुरातील आई अंबाबाईचे मंदिर जगभर ओळखलं जातं. मंदिराच्या विशिष्ट रचनेमुळे वर्षातून दोनदा किरणोत्सव पार पडतो. मंदिरातील गरुड मंडप उभारणीचं कामही सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून, नगारखाना आणि मणिकर्णिका कुंडाचं काम पूर्ण झाल्यानंतर मंदिराच्या सौंदर्यात आणखी भर पडणार आहे. यामुळे देशभरातून येणाऱ्या आई अंबाबाईच्या भाविकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.