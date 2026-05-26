अंबाबाई मंदिरातील ऐतिहासिक 'मणिकर्णिका कुंडा'ला नवसंजीवनी; 15 जूनपर्यंत भाविकांसाठी खुलं होणार कुंड

कोल्हापूरच्या करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरातील ऐतिहासिक मणिकर्णिका कुंडाचे (Manikarnika Kund) संवर्धन आणि सुशोभीकरण अंतिम टप्प्यात आलं आहे.

Published : May 26, 2026 at 5:20 PM IST

कोल्हापूर : दक्षिण काशी म्हणून ओळख असलेल्या आणि साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक महत्त्वाचं पीठ असलेल्या करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिर परिसरात अनेक पौराणिक आणि धार्मिक वास्तू आहेत. उत्तरकाशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वाराणसीतील मणिकर्णिका घाटाप्रमाणेच दक्षिण काशी असलेल्या कोल्हापुरातही पवित्र तीर्थ जपलं गेलं असल्याची माहिती, मंदिर अभ्यासक उमाकांत रानिंगा यांनी दिली.

मंदिराच्या उत्तरेला 9व्या ते 12व्या शतकादरम्यान बांधण्यात आलेले 'मणिकर्णिका कुंड' हे देशभरातून येणाऱ्या भाविकांच्या आकर्षणाचे केंद्र होते. मात्र, कालांतराने हे कुंड बुजवण्यात आलं होतं. गेल्या दोन वर्षांपासून पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत या कुंडाच्या पुनर्जीवनाचे काम सुरू आहे.

देवीच्या गर्भगृहातील तीर्थ या कुंडात सोडले जाते : अंबाबाई मंदिरातील मणिकर्णिका कुंड 1957 मध्ये बागेसाठी नगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. त्यानंतर या ठिकाणी सुरुवातीला उद्यान आणि पुढे स्वच्छतागृह उभारण्यात आलं. याविरोधात हिंदुत्ववादी संघटनांनी आवाज उठवल्यानंतर 2019 मध्ये ही जागा पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर पुरातत्त्व विभागाच्या मंजुरीनंतर मणिकर्णिका कुंडाच्या उत्खननास सुरुवात करण्यात आली. या कामासाठी पुरातत्त्व खात्याकडून 5 कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांपासून कुंडाचे पुनर्बांधणीचे काम सुरू आहे. सध्या दगडी तटबंदीचे काम पूर्णत्वास आलं आहे. तसेच कमानींची रचना पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात आली आहे. कुंडात उतरण्यासाठी चारही बाजूंनी पायऱ्या असून त्यांच्या मजबुतीकरणाचं काम सुरू आहे. यासाठी चुनखडीचा वापर करण्यात येत आहे. मणिकर्णिका कुंड ही अंबाबाई मंदिर परिसरातील पायऱ्यांची प्राचीन विहीर असून शतकांपूर्वी ती स्नानकुंड म्हणून वापरली जात होती. देवीच्या गर्भगृहातील तीर्थ या कुंडात सोडले जात असे.

9व्या ते 12व्या शतकातील ऐतिहासिक कुंड : इतिहासकारांच्या मते, मणिकर्णिका कुंड हे अंबाबाई मंदिराइतकेच प्राचीन असून त्याची निर्मिती 9व्या ते 12व्या शतकादरम्यान झाल्याचं मानलं जातं. वाराणसीतील प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाटाप्रमाणेच हे कुंडही पूजनीय आणि पवित्र मानले जाते. शतकानुशतके दुर्लक्षित राहिल्यानं हे कुंड गाडले गेलं होतं. आता पुरातत्त्व विभागाच्या नियंत्रणाखाली त्याचे पुनरुज्जीवन सुरू असून हे काम 15 जूनपर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती सहाय्यक संचालक विलास वहाने यांनी दिली.

बारवं स्थापत्य रचनेचा अद्भुत नमुना : दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कलेतील महत्त्वाची रचना म्हणजे बारव स्थापत्य रचना आहे. करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिरातही ही रचना पाहायला मिळते. बारव म्हणजे मंदिराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असलेली रचना आहे. कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातही दोन बारवा आहेत. एक काशी कुंड आणि दुसरी मनकर्णिका कुंड. करवीर निवासीनी आई अंबाबाईच्या कानातील कर्णफुले ज्या ठिकाणी हरवली, नारद मुनींनी ती शोधून काढली. त्या जागेला मनकर्णिका असं नाव पडल्याचा उल्लेख 'करवीर महात्म' या ग्रंथात आढळतो. आई अंबाबाईच्या तीर्थाचे पाणी भूगर्भातून मणिकर्णिका कुंडात जाण्याचा मार्ग होता. हे पाणी तीर्थ आहे, अशी भाविकांची श्रद्धा असल्याचं मंदिर अभ्यासक रानिंगा यांनी सांगितलं.

15 जूनपर्यंत भाविकांसाठी खुले होणार : पौराणिक महत्त्व असलेले मणिकर्णिका कुंड काही कारणांमुळे बुजवण्यात आलं होतं. मात्र, हिंदुत्ववादी संघटनांच्या आंदोलनानंतर पुरातत्त्व विभागाने त्याच्या पुनर्जीवनाचे काम हाती घेतलं. हे काम लवकरच पूर्ण होणार असून देशभरातून येणाऱ्या भाविकांना या कुंडाचे धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व समजावे यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती सर्व आवश्यक खबरदारी घेत असल्याचे समितीचे सचिव शिवराज नायकवडी यांनी सांगितलं.

