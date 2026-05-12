ETV Bharat / state

पहिला हक्क पक्ष्यांचा; मेळघाटात निसर्गाशी सहजीवनाची परंपरा, आब्यांच्या गावात आहे अनोखा नियम

मेळघाट म्हटलं तर सातपुड्याच्या उंच पर्वत रांगा, घनदाट जंगल, नदी धबधबे, प्राणी असंच चित्र डोळ्यासमोर उभं राहातं. मात्र, याच मेळघाटात एक 'आंब्याचं गाव' आहे.

Mango Village in Melghat
आंब्यानं बहरला आमझरी परिसर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 12, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : सातपुड्याच्या कुशीत वसलेल्या मेळघाटातील आमझरी, खटकाली, मेमना आणि तेटू ही गावं सध्या आंब्याच्या झाडांनी अक्षरशः बहरून गेली आहेत. या गावांचं खरं वैशिष्ट्य केवळ आंब्याची विपुलता नाही तर त्यामागची आदिवासी संस्कृती आहे. झाडावरील आंबे कच्चे असताना ते तोडायचे नाहीत, हा इथला अलिखित नियम आहे. आंबा पूर्ण पिकेपर्यंत आदिवासी बांधव झाडाला हातही लावत नाहीत. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला जंगलातील पक्षी, माकडं, खार आणि अस्वल यांसारखे वन्यजीव आंब्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळं पहिला हक्क हा निसर्गाचा आणि पशुपक्षांचा आहे. जंगल तृप्त झाल्यानंतरच माणसानं फळं घ्यावी, अशी पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली भावना मेळघाटात जपली जाते.


पूजा केल्याशिवाय आंबा तोडत नाहीत : मेळघाटातील आदिवासी समाजात आंबा हा केवळ फळ नसून जंगल, निसर्ग आणि मानव यांच्यातील सहजीवनाचं प्रतीक मानला जातो. त्यामुळं झाडावरील आंबा तोडण्यापूर्वी विधिवत पूजा केली जाते. पूजा झाल्याशिवाय आंबा खाणंही योग्य मानलं जात नाही. आंबा ही जंगलाची देण आहे. त्या देणगीचा आदर केला पाहिजे, अशी धारणा या भागातील आदिवासी समाजात आजही दृढपणे जिवंत आहे.

मेळघाटातील आंब्याचे गाव (ETV Bharat Reporter)



शेकडो वर्षांची झाडं आता समृद्धीचं साधन : आमझरी गट ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या आमझरी, खटकाली, मेमना आणि तेटू या चारही गावांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे दोन हजाराच्या आसपास आहे. या परिसरात आंब्याची झाडं शेकडो वर्षांपासून आहेत. मात्र, गत 15, 20 वर्षात वन विभागाच्या मदतीनं आदिवासी बांधवांनी आंब्याच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्याकडेही पाऊल टाकली आहेत. आंब्यामुळं आर्थिक समृद्धी येऊ लागल्यानं गावकऱ्यांनी जंगलातील आंब्याच्या झाडांच्या संरक्षणासाठीही पुढाकार घेतला आहे. विशेष म्हणजे आदिवासी संस्कृतीत आंब्याची झाडं तोडण्याला मान्यता नाही. उलट अनेक शेतकरी आता नव्यानं आंब्याची झाडं लावत आहेत.

Mango Village in melghat
मेळघाटातील आंब्याचे गावं (ETV Bharat Reporter)



गावरान गोटी आंब्याची मोठी मागणी : मेळघाटातील जंगलात आढळणारा गावरान गोटी आंबा हा अतिशय गोड आणि रसाळ मानला जातो. या आंब्याला बाजारात मोठी मागणी आहे. नैसर्गिक पद्धतीनं वाढलेला हा आंबा चवीमुळं वेगळी ओळख निर्माण करतो. आमझरी आणि खटकाली या गावात गोटी आंब्याची मोठी झाडं भरपूर दिसतात.

Mango Village in melghat
मेळघाट आंब्याच्या झाडांनी बहरून गेले आहे (ETV Bharat Reporter)



आंबे पिकल्यावरच तोडतात : "आमच्या गावचा परिसर आंब्याच्या झाडांनी वेढलेला आहे. सध्या झाडावरील आंबे कच्चे आहेत. या आंब्यांवर आता पक्ष्यांचा अधिकार आहे. आंबे पूर्ण पिकल्यावरच आम्ही ते तोडतो. त्यापूर्वी झाडाची विधीवत पूजा केली जाते. पूजा केल्याशिवाय आम्ही आंबा तोडत नाही" असं खटकाली येथील रहिवासी विशाल बेलसरे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.

Mango Village in melghat
मेळघाटातील जंगलात आढळणारा गावरान गोटी आंबा (ETV Bharat Reporter)


कोरकू भाषेतील आंब्याच्या अनोख्या प्रजाती : मेळघाटात येणाऱ्या आंब्याच्या प्रजातीला स्थानिक कोरकू भाषेत विविध नावांनी ओळखलं जातं. लंगडा आम, पायरी आम, रुकू आम, किडकू आम, शिबिल आम अशा विविध प्रजातींची माहिती आमझरी येथील रहिवासी छामोती कासदेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. माझ्या शेतातही आंब्याचे एक झाड आहे. पण पूजा केल्याशिवाय आम्ही आंबे तोडत नाही. आता काही दिवसातच पूजा केली जाईल", असं देखील छामोती कासदेकर यांनी सांगितलं.

Mango Village in melghat
शेकडो वर्षांपासून असलेलं आंब्याचं झाड (ETV Bharat Reporter)


पर्यावरण संवर्धनाचा जिवंत धडा : "निसर्गाशी संघर्ष नव्हे तर सहजीवन कसं असावं याचा जिवंत धडा मेळघाटातील ही आंब्याची गावं देत आहेत. जंगलातील फळांवर केवळ माणसाचाच नाही तर पशुपक्ष्यांचाही समान अधिकार आहे. ही भावना आजच्या पर्यावरण संकटाच्या काळात अत्यंत महत्त्वाची आहे. मेळघाटातील आदिवासी संस्कृतीत जपली गेलेली ही परंपरा केवळ लोकसंस्कृती नाही तर निसर्ग संवर्धनाचा एक सुंदर संदेश आहे", असं मेळघाटातील रहिवासी आणि वृक्षप्रेमी रमेश जोशी यांनी मत व्यक्त केलं.

काय आहे वैशिष्ट्य

1) चिखलदरा लगतची आमझरी, खटकाली, मेमना आणि तेटू ही गावं आंब्याची गाव म्हणून प्रसिद्ध.

2) पूजा केल्याशिवाय झाडावरील आंबा तोडत नाही ही आदिवासी परंपरा.

3) आधी पक्षी आणि वन्यजीव नंतर माणूस हा पर्यावरणवादी विचार.

हेही वाचा -

  1. मांगियात मँगो! मेळघाटात 'या' भागात पहिल्यांदाच बहरला आंबा
  2. मेळघाटच्या शेतकऱ्याची इस्त्रायली मेथड, आंबा लागवडीचा भन्नाट प्रयोग
  3. जपानचा 'मियाझाकी' आंबा नांदेडमध्ये खातोय भाव; एका आंब्याची किंमत तब्बल दहा हजार रुपये

TAGGED:

MANGO VILLAGE IN MELGHAT
मेळघाटातील आंबा
MANGO
आंब्याचं गाव
MANGO VILLAGE IN MELGHAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.