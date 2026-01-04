ETV Bharat / state

राजकीय वैमनस्यातून मंगेश काळोखे यांची सुपारी देऊन हत्या, पोलिसांनी स्पष्टच सांगितलं

मंगेश काळोखे यांच्या हत्येमागे राजकीय वैमनस्य आणि निवडणुकीतील पराभवाचा राग हे प्रमुख कारण असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिलीय.

Mangesh Kalokhe was murdered through a contract killing
राजकीय वैमनस्यातून मंगेश काळोखे यांची सुपारी देऊन हत्या (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 4, 2026 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड- जिल्ह्यातील खोपोली नगरपालिकेचे माजी नगरसेवक मंगेश काळोखे यांच्या हत्येप्रकरणी पोलीस तपासात धक्कादायक आणि गंभीर माहिती समोर येत आहे. मंगेश काळोखे यांची हत्या ही अचानक नसून, पूर्वनियोजित कट रचून सुपारी देत काँट्रॅक्ट किलरमार्फत करण्यात आल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले आहे. या हत्येमागे राजकीय वैमनस्य आणि निवडणुकीतील पराभवाचा राग हे प्रमुख कारण असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिलीय.

रायगड पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल (Source- ETV Bharat)

रवींद्र देवकरांनी काळोखेंच्या हत्येचा कट रचल्याचा संशय : खोपोली नगरपालिकेच्या अलीकडील निवडणुकीत मंगेश काळोखे यांच्या पत्नी मानसी काळोखे यांनी ऊर्मिला देवकर यांचा पराभव केला होता. या पराभवाचा राग मनात धरून ऊर्मिला देवकर यांचे पती रवींद्र देवकर यांनी काळोखे यांची हत्या करण्याचा कट रचल्याचा संशय पोलीस तपासात बळावलाय. रवींद्र देवकर आणि मंगेश काळोखे यांच्यात यापूर्वीही वैयक्तिक तसेच राजकीय वाद होते. देवकर यांनी यापूर्वीही काळोखे यांना धमक्या दिल्याची माहिती पोलीस तपासात समोर आलीय.

खोपोली परिसरात मंगेश काळोखे यांच्या हालचालींची रेकी : या हत्येपूर्वी दोन दिवस आधीच आरोपींनी खोपोली परिसरात मंगेश काळोखे यांच्या हालचालींची रेकी केली होती. 26 डिसेंबर रोजी सकाळी मुलाला शाळेत सोडून परतत असताना मंगेश काळोखे यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि धारदार शस्त्राने वार करून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले होते. या प्रकरणी खोपोली पोलिसांनी 10 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, आतापर्यंत दोन आरोपींना अटक करण्यात आलीय.

अद्याप एक आरोपी फरार : दरम्यान, या हत्येतील एक प्रमुख आरोपी पुण्यातून अटक करण्यात आला असून, चौकशीत त्याने दोन साथीदारांच्या मदतीने खून केल्याची कबुली दिलीय. अद्याप एक आरोपी फरार असून, त्याचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आलीत. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास अधिक वेगाने सुरू असून, हत्येमागील संपूर्ण कट, आर्थिक व्यवहार आणि आणखी कोण कोण सहभागी होते, याचा सखोल तपास केला जातोय. उर्वरित आरोपींनाही लवकरच अटक करण्यात येईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केलाय.

हेही वाचाः

मुंबई महापालिका निवडणूक : गिरगावचा श्वास कोंडतोय! टॉवर्स वाढले पण नागरी सुविधा घटल्या; खोदलेले रस्ते, धूळीमुळे नागरिक हैराण

'सत्ताधारी पक्ष अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन धमकावतोय,' अंबादास दानवेंचा घाटी रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांवर आरोप

TAGGED:

POLITICAL ANIMOSITY
MANGESH KALOKHE
RAVINDRA DEVKAR
मंगेश काळोखेंची सुपारी देऊन हत्या
MANGESH KALOKHE MURDERED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.