मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणी शिवसेना आमदाराचा पोलीस अन् राष्ट्रवादीच्या खासदारांवर गंभीर आरोप

मंगेश काळोखे हत्येप्रकरणी शिवसेना आमदार महेंद्र थोरवे यांनी खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
रायगड : खोपोली येथील मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणानं संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात खळबळ उडवली आहे. या घटनेवरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. शिवसेना आमदार महेंद्र थोरवे यांनी मंगश काळोखे यांच्या हत्येमागं कट रचण्याचा गंभीर आरोप करत थेट पोलीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर बोट दाखवलं आहे. "जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही मागं हटणार नाही," असा इशारा आमदार महेंद्र थोरवे यांनी दिला.
...तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही : "मंगेश काळोखे यांची हत्या ही साधी घटना नसून सुनियोजित कट आहे. दोषींना वाचवण्यासाठी काही शक्ती काम करत आहेत. आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही," अशी ठाम भूमिका आमदार महेंद्र थोरवे यांनी मांडली.
समाजात दहशत निर्माण करण्यांवर कठोर कारवाई करणार : "मंगेश काळोखे यांची हत्या कट रचून केली आहे. याप्रकरणातील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही. या प्रकरणाची फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी होणार असून गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल. समाजात दहशत निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
योग्यवेळी सत्य जनतेसमोर मांडलं जाईल : या प्रकरणानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी कर्जतमध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची भेट घेतली. त्यांनी कार्यकर्त्यांना संयम राखण्याचं आवाहन केलं. या संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. "मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील ते समोर येतील. योग्य वेळी सर्व सत्य जनतेसमोर मांडले जाईल," असं खासदार सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केलं.
मोठा राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता : मंगेश काळोखे यांच्या हत्येच्या घटनेमुळं रायगड जिल्ह्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे. येत्या काळात या हत्याकांडावरून मोठा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
