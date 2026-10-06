याला म्हणतात आत्मविश्वास! 'शिक्षकांचे प्रश्न न सुटल्यास आमदारकीचा राजीनामा देऊ'- फॉर्म भरल्यानंतर मंगेश चिवटेंची घोषणा
पुण्यातील विधानभवन येथे आज शिवसेनेकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मंगेश चिवटे यांनी पुणे शिक्षक मतदारसंघासाठी उमेदवारी अर्ज भरला. यावेळी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : October 6, 2026 at 4:34 PM IST
पुणे: विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीमध्ये जागावाटपाचा तिढा कायम आहे. पुणे शिक्षक मतदार संघातून भाजपाकडून कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर शिवसेना पक्षाकडून एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मंगेश चिवटे यांना शिवसेनेने एबी फॉर्म देत उमेदवारी दिली. आज मोठं शक्तीप्रदर्शन करत मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला. अर्ज भरल्यानंतर त्यांचा आत्मविश्वास दिसून आला. मंगेश चिवटे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देत म्हटलं की आमदार झाल्यावर वर्षभरात शिक्षकांचे तीन प्रश्न न सुटल्यास आमदारकीचा राजीनामा देईन.
यावेळी मंगेश चिवटे म्हणाले की, मी कुठल्याही शिक्षण सम्राटाचा मुलगा किंवा शिक्षण महर्षींचा नातू नाही. मी सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेला कार्यकर्ता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या हक्कासाठी, टप्पा अनुदानाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावरील आंदोलनात मी रस्त्यावर उतरून काम केलं आहे. स्वाभिमानी शिक्षक सेनेच्या माध्यमातून गेल्या दोन-तीन वर्षांत पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांशी थेट संपर्क साधत सुमारे 22 हजार शिक्षक मतदारांची नोंदणी केली आहे. शिक्षकांची जुनी पेन्शन योजना, प्रचलित नियमांनुसार टप्पा वाढ आणि शिक्षकांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना—हे तीन महत्त्वाचे प्रश्न मी आमदार झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत मार्गी लावेन. जर वर्षभरात हे प्रश्न सुटू शकले नाहीत, तर मी स्वतः आमदारकीचा राजीनामा देईन. इतकेच नाही, तर हे प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत आमदारकीचे मानधनही स्वीकारणार नाही, अस यावेळी त्यांनी सांगितलं.
यावेळी मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, महायुतीमध्ये झालेल्या प्राथमिक चर्चेत नागपूर पदवीधर जागा भाजपाकडे, अमरावती शिक्षक जागा शिवसेना, तर संभाजीनगर जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गेली. पुणे शिक्षक मतदारसंघावर शिवसेनेनं पहिल्यापासूनच दावा केला होता. ही जागा प्रलंबित असल्यानं पक्षाने मंगेश चिवटे यांना 'एबी' फॉर्म देऊन मैदानात उतरवलं आहे. भाजपानंही आपला उमेदवार दिला आहे. शिवसेनेनंही अधिकृत अर्ज भरला आहे. दोन्ही पक्षांनी आपापल्या कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर केला आहे. आत्ता महायुतीचे नेते देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे हे एकत्र बसून 9 तारखेपर्यंत योग्य तो मार्ग काढतील. वरिष्ठ जो निर्णय घेतील, तो आम्हा सर्वांना मान्य असेल, असे यावेळी त्यांनी सांगितलं.