पुणे शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक : मंगेश चिवटेंना उमेदवारी नाही, शिक्षक सेनेचा निवडणुकीवर बहिष्कार; 10 हजारांहून अधिक मतदारांचा निर्णय
पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघातून शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार म्हणून मंगेश चिवटे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, राजकीय घडामोडींनंतर त्यांना उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावा लागला.
Published : October 13, 2026 at 6:20 PM IST
कोल्हापूर : आगामी पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीतून शिवसेनेचे आरोग्यदूत मंगेश चिवटे यांना माघार घ्यावी लागल्यानं एकनाथ स्वाभिमानी शिक्षक सेनेने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. डॉ. बापूसाहेब आडसुळ यांनी कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. संघटनेशी संबंधित पुणे विभागातील 5 जिल्ह्यांतील 10 हजार 500 नोंदणीकृत शिक्षक मतदार मतदान प्रक्रियेपासून दूर राहतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मंगेश चिवटे यांच्या माघारीमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी :
पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघातून शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार म्हणून मंगेश चिवटे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, राजकीय घडामोडींनंतर त्यांना उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावा लागला. यामुळे भाजपा आणि शिवसेनेतील मतभेद समोर आल्याचं चित्र आहे. चिवटे यांना उमेदवारी न मिळाल्याने पुणे विभागातील नोंदणीकृत शिक्षक सभासद आणि पदाधिकाऱ्यांच्या भावना दुखावल्याचं प्रा. डॉ. बापूसाहेब आडसुळ यांनी सांगितलं.
गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून शिक्षकांची समजूत काढून त्यांना शांत करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांच्या मदतीला धावून जाणाऱ्या मंगेश चिवटे यांच्यासारखाच शिक्षक प्रतिनिधी हवा, या भूमिकेवर शिक्षक ठाम असल्याचं आडसुळ यांनी सांगितलं. शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेनं निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली आहे.
10 हजार 500 शिक्षक मतदारांच्या बहिष्काराने चर्चेला उधाण :
शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न, न्याय्य मागण्या आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध समस्या सोडवण्यासाठी मंगेश चिवटे यांच्यासारखा प्रतिनिधी आवश्यक होता, असे प्रा. डॉ. बापूसाहेब आडसुळ यांनी सांगितलं. शिक्षकांसाठी जुनी पेन्शन योजना, शाळांसाठी टप्पावाढ योजना, कॅशलेस योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी शिक्षक प्रतिनिधीची गरज होती. मात्र, शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे सातत्यानं दुर्लक्ष होत असल्यानं त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटनेने लोकशाही मार्गाने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचं आडसुळ यांनी स्पष्ट केलं.
पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये एकनाथ स्वाभिमानी शिक्षक सेनेचे 10 हजार 500 नोंदणीकृत शिक्षक सभासद आहेत. या सर्व मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्यानं आगामी पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत या भूमिकेची चर्चा सुरू झाली आहे. शिक्षकांच्या प्रश्नांची गांभीर्यानं दखल घेऊन प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावेत, यासाठी संघटना प्रयत्नशील राहील, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या संघटनेच्या घोषणेमुळे शिक्षक मतदारसंघातील घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.