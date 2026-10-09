एकनाथ शिंदेंचा आदेश अन् मंगेश चिवटेंची माघार; पुणे शिक्षक मतदारसंघात महायुतीचा तिढा सुटला
पुणे शिक्षक मतदारसंघावर शिवसेनेनं दावा केला होता. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत मंगेश चिवटे यांनी उमेदवारी अर्जदेखील दाखल केला होता.
Published : October 9, 2026 at 5:36 PM IST
पुणे : विधानपरिषद निवडणुकीतील महायुतीमधील जागावाटपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी (9 ऑक्टोबर) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार मंगेश चिवटे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. त्यामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघातून भाजपाचे कौस्तुभ गावडे हे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार असणार आहेत.
पुणे शिक्षक मतदारसंघावर शिवसेनेनं दावा केला होता. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत मंगेश चिवटे यांनी उमेदवारी अर्जदेखील दाखल केला होता. तसेच, आमदार झाल्यानंतर वर्षभरात शिक्षकांचे तीन प्रश्न सोडवले नाहीत, तर आमदारकीचा राजीनामा देईन, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं.
मात्र, महायुतीच्या नेत्यांनी चिवटेंची समजूत काढल्यानंतर त्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघातील महायुतीतील उमेदवारीचा तिढा सुटला आहे. दरम्यान, विधानपरिषदेच्या 5 मतदारसंघांसाठी 23 ऑक्टोबरला मतदान, तर 27 ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे.
मंगेश चिवटे काय म्हणाले? :
मंगेश चिवटे म्हणाले, “शिवसेनेत पक्षाचा आदेश अंतिम असतो. पक्षानं दिलेल्या आदेशानुसार मी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. मी पक्षाचा एक लहान कार्यकर्ता असून, पक्षाने दिलेल्या आदेशाचं पालन केलं आहे.”
'येत्या काळात ते नक्कीच विधान परिषदेवर जातील'- रवींद्र धंगेकर :
माजी आमदार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, मंगेश चिवटे यांची आरोग्यदूत म्हणून सर्वत्र ओळख आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ते एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीही काम करत होते. एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार त्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला असून, येत्या काळात ते नक्कीच विधान परिषदेवर जातील, असा विश्वासही धंगेकरांनी व्यक्त केला.
पुण्यात आता अशा असतील लढती :
पुणे पदवीधरमधून डॉ. स्मिता जाधव :
पुणे पदवीधर मतदारसंघातून भाजपाने डॉ. स्मिता योगेश जाधव यांना उमेदवारी दिली आहे. जाधव यांच्यासमोर महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे विद्यमान माजी आमदार अरुण लाड निवडणूक लढवणार आहेत. त्यामुळे पुणे पदवीधर मतदारसंघात भाजपा विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असा सामना होणार आहे.
डॉ. स्मिता जाधव या शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांच्याकडे पीएच.डी. (एज्युकेशन), एमबीए आणि बीई (कॉम्प्युटर्स) या शैक्षणिक पदव्या आहेत. त्या डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू आहेत.
पुणे शिक्षक मतदारसंघातून कौस्तुभ गावडे :
पुणे शिक्षक मतदारसंघातून भाजपने कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्यासमोर काँग्रेसचे विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांचे आव्हान असेल. आसगावकर हे शिक्षक क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांचा या मतदारसंघातील राजकीय अनुभव आहे. त्यामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. कौस्तुभ गावडे यांनी एम.कॉम. आणि एमबीएचे शिक्षण घेतले असून ते स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.