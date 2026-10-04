'महायुतीची उमेदवारी मलाच मिळेल’; मंगेश चिवटे यांचा दावा, मंगळवारी शक्तिप्रदर्शनासह अर्ज दाखल करणार
विधानपरिषदेच्या पाच मतदारसंघांसाठी 23 ऑक्टोबरला मतदान, तर 27 ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे.
Published : October 4, 2026 at 5:38 PM IST
पुणे : पुणे शिक्षक मतदारसंघातून महायुतीची उमेदवारी आपल्यालाच मिळेल, असा ठाम विश्वास महायुतीचे इच्छुक उमेदवार मंगेश चिवटे यांनी व्यक्त केला आहे. सोमवारी (5 ऑक्टोबर) मुंबईत महायुतीच्या समन्वय समितीची अंतिम बैठक होणार आहे. या बैठकीत महायुतीचे तीनही शीर्षस्थ नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत आपल्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब होईल, असा विश्वास चिवटे यांनी व्यक्त केला.
'शिक्षक बांधवांच्या विविध प्रश्नांवर आपण सातत्यानं आग्रही भूमिका घेतली' :
गेल्या दोन वर्षांत शिक्षक बांधवांच्या विविध प्रश्नांवर आपण सातत्यानं आग्रही भूमिका घेतली असून, जुनी पेन्शन योजना, प्रचलित नियमानुसार टप्पावाढ तसेच शिक्षकांसाठी आरोग्य विमा कवच योजना यांसह विविध मागण्यांसाठी शासनदरबारी यशस्वीपणे पाठपुरावा केला असल्याचा दावा मंगेश चिवटेंनी केला आहे. पुणे शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आपण लढणार असून, ती जिंकणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
'मंगळवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार' :
दरम्यान, शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार मंगेश चिवटे मंगळवारी (6 ऑक्टोबर) सकाळी 11 वाजता पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. यावेळी शिवसेनेचे नेते तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे सर्व आमदार उपस्थित राहणार असल्याचं चिवटे यांनी सांगितलं.
पुणे पदवीधरमधून डॉ. स्मिता जाधव :
पुणे पदवीधर मतदारसंघातून भाजपाने डॉ. स्मिता योगेश जाधव यांना उमेदवारी दिली आहे. जाधव यांच्यासमोर महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे विद्यमान माजी आमदार अरुण लाड निवडणूक लढवणार आहेत. त्यामुळे पुणे पदवीधर मतदारसंघात भाजपा विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असा सामना होणार आहे.
डॉ. स्मिता जाधव या शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांच्याकडे पीएच.डी. (एज्युकेशन), एमबीए आणि बीई (कॉम्प्युटर्स) या शैक्षणिक पदव्या आहेत. त्या डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू आहेत.
23 ऑक्टोबरला मतदान :
दरम्यान, विधानपरिषदेच्या पाच मतदारसंघांसाठी 23 ऑक्टोबरला मतदान, तर 27 ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 6 ऑक्टोबर आहे. काँग्रेसने तीन उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यानंतर भाजपानेही आज रविवारी तीन उमेदवारांची नावे जाहीर केली.
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