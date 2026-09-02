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बस सेवेकरिता एनसीएमसी कार्ड सक्ती म्हणजे 'असून अडथळा, नसून खोळंबा'; पुनर्विचार करण्याची महिला प्रवाशांची मागणी

महिला प्रवाशांनी एसटी बसमधील तिकिटात सवलत असताना त्यांना एनसीएमसी कार्ड सक्तीचं करण्यात आलं आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना पहिल्याच दिवशी महिलांना त्रासाला सामोरं जावं लागलं.

Woman passanger showing NCMC card
महिला प्रवासी एनएमसी कार्ड दाखविताना (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 1:37 PM IST

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Updated : September 2, 2026 at 2:07 PM IST

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जळगाव : एसटी महामंडळाच्या बस प्रवासात महिलांना मिळणाऱ्या 50 टक्के तिकीट सवलतीसाठी एनसीएमसी (NCMC) कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय पहिल्याच दिवशी म्हणजे 1 सप्टेंबरला प्रवाशांच्या गैरसोयीचा ठरल्याचं चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळालं. महिलांच्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी कार्ड आवश्यक करण्यात आलं आहे. मात्र, प्रत्यक्षात प्रवासाच्या वेळी कार्डची उपलब्धता, रिचार्ज, मशीनमधील तांत्रिक बिघाड आणि व्यवहारातील अडचणी यामुळे महिला प्रवाशांसह ज्येष्ठ नागरिकांनाही मनस्ताप सहन करावा लागला.


एनसीएमसीचा कार्डचा सक्तीचा वापर सुरू असताना पहिल्याच दिवशी या व्यवस्थेतील तांत्रिक त्रुटी समोर आल्यानं प्रवाशांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. काही ठिकाणी तिकीट मशीनमध्ये ‘एरर’ येत असल्यानं कार्ड असूनही व्यवहार पूर्ण होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. परिणामी, सवलतीस पात्र असलेल्या महिला प्रवाशांना नाईलाजानं पूर्ण तिकीट काढून प्रवास करावा लागला. सवलतीसाठी सुरू केलेली ही नवी व्यवस्था प्रवाशांच्या खिशावरच अतिरिक्त भार टाकत असल्याचा प्रवाशांकडून संताप व्यक्त होत आहे.

एनसीएमसी कार्डबाबत महिला प्रवाशांची नाराजी (Source- ETV Bharat Reporter)



कार्ड असूनही सवलत नाही! - एनसीएमसी कार्ड काढले आहे. मात्र, त्यामध्ये पुरेशी रक्कम उपलब्ध नसल्यास प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कार्डमध्ये रिचार्ज नसल्यानं सवलतीचा प्रवास करता येत नसल्याचं प्रवाशांचे म्हणणं आहे. काही ठिकाणी कार्ड रिचार्ज करण्यासाठीही तांत्रिक अडचणी येत असल्यानं प्रवाशांची अक्षरशः धावपळ उडाली आहे. एका बाजूला महिलांना सवलतीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असताना दुसऱ्या बाजूला त्या सवलतीसाठी आधी कार्ड काढून त्यात पैसे भरावे लागणार आहेत. त्यावर तिकिटाची रक्कम शिल्लक ठेवणार आहे. त्या कार्डचा वापर करताना प्रवासाच्या वेळी वाहकाकडून मशीन व्यवस्थित चालले पाहिजे, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे सवलत मिळवण्यासाठी प्रवाशांनाच अनेक अटींच्या चक्रात अडकवले जात असल्याची भावना महिला प्रवाशांमध्ये निर्माण झाली आहे.



ग्रामीण महिलांसमोर मोठी अडचण- विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना या व्यवस्थेचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील अनेक महिला दररोज एसटीनं प्रवास करत नाहीत. काही महिला आपल्या वैयक्तिक कामासाठी, दवाखान्यात जाण्यासाठी, बाजारासाठी किंवा नातेवाईकांकडे जाण्यासाठी दोन-तीन महिन्यांतून एखाद्यावेळी एसटीचा प्रवास करतात. अशा महिलांनी प्रत्येक वेळी कार्डची व्यवस्था करणं, कार्डमध्ये पैसे रिचार्ज करून ठेवणं आणि त्यातील शिल्लक रक्कम तपासणं ही प्रक्रिया करणं गैरसोयीचं असल्याचं प्रवाशांचं म्हणणं आहे. ज्यांचा एसटीचा प्रवास नियमित नाही, त्यांच्यासाठी एनसीएमसीची कार्डची सक्ती ही सवलतीपेक्षा अधिक त्रासदायक ठरत असल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

NCMC card system
एनएमसी कार्ड (Source- ETV Bharat Reporter)



ज्येष्ठ नागरिकही त्रस्त- या गोंधळाचा फटका केवळ महिलांनाच नव्हे, तर ज्येष्ठ नागरिकांनाही बसत आहे. कार्ड वापरण्याची प्रक्रिया, रिचार्जची पद्धत आणि मशीनमधील तांत्रिक अडचणी यामुळे ज्येष्ठ प्रवाशांना वाहकांकडे वारंवार विचारणा करावी लागत आहे. मशीनमध्ये एरर आल्यास पुढे काय करायचे, याबाबतही काही प्रवाशांमध्ये संभ्रम असल्याचं दिसून आलं. प्रवासासाठी घाईत असलेल्या प्रवाशांना मशीन व्यवस्थित होईपर्यंत थांबणं शक्य नसल्यानं अखेर पूर्ण भाडे भरून तिकीट काढण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे सवलतीच्या नावाखाली पहिल्याच दिवशी आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागल्याचा आरोप प्रवाशांकडून केला जात आहे.

Bus conductor in ST Bus
बसमध्ये तिकीट काढून देताना कंडक्टर (Source- ETV Bharat Reporter)



‘सवलत की डोकेदुखी?’ प्रवाशांचा सवाल-महिला प्रवाशांनी या संपूर्ण व्यवस्थेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “सरकार आणि एसटी महामंडळानं महिलांना 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला, ही चांगली बाब आहे. मात्र, त्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी कार्ड काढण्याची सक्ती केली आहे. कार्ड असूनही मशीनच्या बिघाडामुळे पूर्ण भाडे भरावे लागत असेल, तर या व्यवस्थेचा फायदा काय?” असा सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. “सवलत देण्यासाठी सुरू केलेली व्यवस्था प्रवाशांसाठीच त्रासदायक ठरत असेल, तर तिचा उपयोग काय?” असा संतप्त सवाल महिलांनी केला आहे.



पूर्वीप्रमाणे थेट तिकीट सवलतीची मागणी- एनसीएमसी कार्डच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यास प्रवाशांचा विरोध नसला, तरी तांत्रिक अडचणी दूर होईपर्यंत महिलांना पूर्वीप्रमाणे थेट तिकिटावर 50 टक्के सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. प्रवाशांच्या मते, डिजिटल व्यवस्था सुरू करायची असेल तर ती प्रथम पूर्णपणे सक्षम करणं गरजेचं आहे. सर्व बसमधील मशीन व्यवस्थित चालत आहेत का? कार्ड सहज उपलब्ध होत आहेत का? रिचार्जची सुविधा सुरळीत आहे का? आणि ग्रामीण भागातही ही सुविधा सहज मिळते का, याची खात्री झाल्यानंतरच सक्ती करायला हवी होती.


एनसीएमसी कार्ड सक्तीबाबत पुनर्विचार करावा- महिलांना सवलतीचा खरा लाभ द्यायचा असेल, तर तांत्रिक अडचणी तातडीनं दूर करून पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. अन्यथा ‘50 टक्के सवलत’ ही केवळ कागदावरील घोषणा ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळानं प्रवाशांच्या अडचणींची तातडीने दखल घेऊन एनसीएमसी कार्ड सक्तीबाबत पुनर्विचार करावा. महिलांना पूर्वीप्रमाणे थेट तिकीटावर सवलत देण्याची व्यवस्था सुरू ठेवावी, अशी जोरदार मागणी महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांकडून होत आहे.पहिल्याच दिवशी तांत्रिक अडचणी आणि प्रवाशांचा गोंधळ समोर आल्यानं एनसीएमसी कार्ड सक्तीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी प्रवाशांची मागणी आहे.

राज्यात महामंडळाकडं 14 हजारांहून अधिक बस- यापूर्वी राज्य परिवहन महामंडळानं (एमएसआरटीसी) जुलै 2026 मध्ये एसटीच्या भाड्यात 13.56 टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. या भाडेवाढीबाबत जारी करण्यात आलेल्या निर्णयात महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि इतर सवलतधारक प्रवाशांच्या विद्यमान सवलतींमध्ये कोणताही बदल जाहीर करण्यात आलेला नव्हता. एमएसआरटीसी ही देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक बस सेवा महामंडळांपैकी असून त्यांच्या ताफ्यात 14 हजारांहून अधिक बस आहेत. दररोज 55 लाखांहून अधिक प्रवासी या बस सेवेचा लाभ घेतात.

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Last Updated : September 2, 2026 at 2:07 PM IST

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FREE BUS TICKET FOR LADIES
NCMC CARD FOR WOMEN
ST BUS FREE SERVICES
महिला एसटी सवलत
MAHARASHTRA ST BUS

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