रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून मराठी सक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान, लवकरच सुनावणी अपेक्षित
राज्य सरकारच्या या मराठी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात कॅब चालक एकवटले असून या निर्णयाला चार कॅब चालकांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे.
Published : August 25, 2026 at 8:46 PM IST
मुंबई : राज्य सरकारनं राज्यभरातील ऑटो रिक्षा, टॅक्सी आणि अॅप-आधारित कॅब चालकांकरता आता मराठी येणं अनिवार्य केलं आहे. या सर्वांना लोकांशी संभाषण साधण्याइतपत मराठी भाषेचं सामान्य व्यावहारिक ज्ञान आता अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या मराठी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात आता कॅब चालक एकवटले असून या निर्णयाला चार कॅब चालकांनी मंगळवारी (25 ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे.
मूलभूत अधिकारांवर गदा येत असल्याचा दावा : राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं आमच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होतंय. त्यामुळं राज्य सरकारच्या या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शेख, सियाद अहमद आणि सादिक खान या चौघांनी अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलेली आहे. 12 ऑगस्ट रोजी जारी केलेली अधिसूचना ही राज्यातील लाखो गरीब आणि स्थलांतरित ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण करणारी आहे. त्यामुळं या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला तत्काळ स्थगिती देण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करण्याकरता आवश्यक न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली की, त्यावर लवकरच सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.
परिवहन विभागाची कारवाई सुरू : परिवहन विभागानं 20 ऑगस्टपासून राज्यातील अमराठी टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांच्या मराठी भाषेच्या व्यावहारिक ज्ञानाची तपासणी करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम सुरू केलेली आहे. मात्र, राज्य सरकारचा हा निर्णय चालकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत असून तो मोटार वाहन कायद्याच्या विरोधात आहे. कारण या कायद्यात राज्यात वाहन चालविण्याच्या परवान्यासाठी स्थानिक भाषेची कोणतीही अट नमूद केलेली नाही. त्यामुळं अशा पद्धतीनं ती अचानकपणे सक्तीनं लागू करता येणार नसल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
कायद्यात सुधारणा करून मराठीची सक्ती लागू : महाराष्ट्रात प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांना प्रवाशांशी प्रभावीपणे संवाद साधता यावा, यासाठी व्यवहारिक मराठी भाषेचं ज्ञान अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांद्वारे ही अट अधिक स्पष्ट करण्यात आलीय, मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकाच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्यावरील संबंधित अधिकृतता निलंबित अथवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र मोटर वाहन (सुधारित) नियम, 2026 अंतर्गत महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या सुधारणांमध्ये रिक्षा, टॅक्सी तसंच इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविलेल्या ॲप-आधारित मोटार कॅब आणि त्यांच्या परवाना व अधिकृततेशी संबंधित चालक तसंच परमिटधारकांसाठी व्यवहारिक मराठीच्या ज्ञानाची अट स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली आहे.