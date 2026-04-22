ओला-उबेर, टॅक्सी चालकांना 1 मे पासून मराठी सक्तीची! 'नियम मोडाल तर खबरदार', प्रताप सरनाईकांचा कडक इशारा
महाराष्ट्रात 1 मे पासून टॅक्सी आणि ओला-उबेर चालकांना मराठी बोलणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जुन्या निर्णयाच्या कठोर अंमलबजावणीचे आदेश दिलेत.
Published : April 22, 2026 at 5:46 PM IST
मुंबई : राज्यात 1 मे पासून सर्व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्ती केली आहे. या निर्णयाचं काही प्रमाणावर स्वागत तर काही प्रमाणावर विरोध होत आहे. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्रातील ओला-उबेर आणि रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठी बोलणं बंधनकारक करण्याचा निर्णय हा नवा नसून जुना निर्णयच आहे. आपण केवळ परिवहन मंत्री म्हणून त्याची अंमलबजावणी करत आहोत, त्यात चुकीचं काय? असा प्रश्न परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित केला. यासह त्यांनी नियमभंगावर कठोर कारवाईचा इशाराही दिला.
'एक बार कमिटमेंट किए तो मै खुदकी भी सुनता नही' : "मी घेतलेला निर्णय हा जुनाच आहे. मी फक्त परिवहन मंत्री म्हणून अंमलबजावणी करत आहे, त्यात चुकीचं काय आहे? शशांक राव हे संप करणार आहेत. तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावत यांनी याबाबत परिपत्रक काढलं होतं. तेव्हा शशांक राव यांचे वडील शरद राव यांनी परिपत्रकाला अनुमोदन दिल होतं. आता माघार नाही. 'एक बार कमिटमेंट की तो मै खुदकी भी सुनता नही'. आपण कोणाच्याही रोजीरोटीवर पाय देत नाही. तुम्ही अरेरावी करणार, हे चालणार नाही. तुम्ही वेळ आणि संधी मागा, आम्ही देऊ. धंदा बंद करणार, मराठी शिकणार नाही असं म्हणणार, हे चालणार नाही," असं स्पष्ट करत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
...तर कठोर कारवाई केली जाईल : "महाराष्ट्रात राहताना स्थानिक भाषा बोलणं अनिवार्य आहे. परवाना घेताना असलेल्या नियमांचं पालन सर्व वाहन चालकांना आवश्यक आहे. नियमांचं उल्लंघन खपवून घेतलं जाणार नाही आणि केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरू केली जाईल," अशी माहिती मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
रिक्षा संघटनांनी केलं निर्णयाचं स्वागत : "मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर सर्व रिक्षा संघटनांनी या निर्णयाचं उत्स्फूर्त स्वागत केलं आहे. मी आपल्या भूमिकेवर ठाम असून रिक्षाचालकांच्या हितासाठी चर्चा करायला आपण तयार आहे," असं मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :