टेस्ट ड्राईव्हच्या बहाण्यानं थार गाड्या चोरणारा निघाला हत्येच्या गुन्ह्यातील आरोपी, सीसीटीव्ही फुटेजमुळं मिळाले धागेदोरे
पन्नासहून अधिक सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर गुन्ह्याचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलं.
Published : July 26, 2026 at 10:46 PM IST
सातारा : टेस्ट ड्राईव्हच्या बहाण्याने महिंद्रा थार गाडी घेऊन पलायन केलेल्या एका अट्टल चोरट्याला सातारा शहर पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेनं सोलापूरमधून अटक केली आहे. पन्नासहून अधिक सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर गुन्ह्याचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलं. सातारा आणि चाकण (पुणे) येथून चोरलेल्या दोन महिंद्रा थार गाड्या आरोपीकडून जप्त करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, आरोपीवर खुनाच्या गुन्हाही दाखल असून पॅरोलवर तुरूंगातून सुटल्यानंतर त्यानं हे गुन्हे केल्याची धक्कादायक माहिती तपासात समोर आली आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजमुळे मिळाले धागेदोरे : सातारा शहरातील महिंद्रा शोरूममधून 5 जुलै रोजी एका अज्ञातानं टेस्ट ड्राइव्हसाठी गाडी ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर तो गाडीसह पसार झाला होता. याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. बरेच दिवस पोलिसांना धागेदोरे मिळाले नाहीत. तब्बल पन्नासहून अधिक सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर महत्वाचा धागा मिळाला. एका चुकीमुळं पोलीस आरोपीपर्यंत पोहोचले आणि सोलापुरातून त्याला अटक केली. सोहेल अफजल बागवान (मूळ रा. जुनी पेठ, पंढरपूर; सध्या रा. बुधवार पेठ, सोलापूर) असं अटक केलेल्या आरोपीचं नाव आहे.
एका चुकीमुळं आरोपी पोलिसांच्या तावडीत सापडला : आरोपीनं पोलिसांपासून वाचण्याची खूप काळजी घेतली होती. परंतु, एका चुकीमुळं तो पोलिसांच्या तावडीत सापडला. सीसीटीव्ही फुटेज तपासत असताना आरोपीला नेण्यासाठी आलेल्या एका कारचा क्रमांक पोलिसांना मिळाला. त्या कार मालकाचा शोध घेतला आणि त्याच्या माध्यमातून संशयित आरोपीचं नाव निष्पन्न करण्यात पोलिसांना यश आलं. आरोपीचे वाईमध्ये नातेवाईक आहेत. तसंच तो स्वतः काही दिवस साताऱ्यात भाड्यानं खोली घेऊन राहत होता, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे. सातारा शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक सुधीर मोरे, अंमलदार पंकज मोहिते, तुषार भोसले, सागर गायकवाड, वैभव माने, मच्छिंद्रनाथ माने, सुहास कदम, सुशांत कदम, सचिन रिटे, संतोष घाडगे, सचिन आदमाने, ऋषिकेश डोळस, नीलेश यादव, नीलेश जाधव, विक्रम माने, प्रवीण कडव आणि सायबर पोलिसांनी ही कारवाई केली.
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